Австрійська Erste купує третій за величиною банк у Польщі за €7 млрд

Erste Group Bank AG купує контрольний пакет акцій Banco Santander SA в Польщі приблизно за €7 млрд, йдеться у пресрелізі Erste 5 травня. Це найбільша угода в історії австрійського банку, пише Bloomberg .

Деталі

Erste отримає 49% акцій Santander Bank Polska SA за €6,8 млрд і повністю викупить польський підрозділ з управління активами іспанського банку приблизно за €200 млн.

Угода, що має завершитися наприкінці 2025 року, фінансується внутрішніми ресурсами Erste. Банк скасує викупу акцій на €700 млн і знизить дивіденди до 10% прибутку 2025 року.

Santander у свою чергу збереже присутність у Польщі, викупивши 60% акцій місцевого Santander Consumer Bank Polska, і залишить за собою 13% Santander Bank Polska. Банк планує використати половину виручених коштів на викуп власних акцій, що може перевищити ціль у €10 млрд, оголошену в лютому.

Польський регулятор KNF має оцінити угоду після офіційного повідомлення, перевіряючи репутацію та фінансовий стан Erste.

У понеділок акції Erste зросли на 7,4% у Відні, Santander – на 1% у Мадриді, тоді як польський підрозділ Santander втратив до 5,7% у Варшаві.

Контекст

Польща – один із найшвидше зростаючих банківських ринків Європи з високим ВВП і низьким рівнем проникнення банківських послуг. Угода має зміцнити позиції Erste як лідера в Центральній і Східній Європі, збільшивши кредитний портфель у регіоні з €94 млрд до €131 млрд і клієнтську базу на 36%, до 23 млн.

Santander Bank Polska – третій за розміром активів банк у Польщі (€67 млрд станом на грудень 2024 року) з часткою ринку понад 8%. Заснований у 2001 році як Bank Zachodni WBK, з 2011 року належить Banco Santander. Банк обслуговує 7,5 млн клієнтів через 369 власних і 421 партнерське відділення. За три квартали 2024 року чистий прибуток банку досяг 4,3 млрд злотих ($1,1 млрд), доходи – 12,7 млрд злотих ($3,4 млрд).