Від ПДВ до податку на розкіш. Українська делегація повернулась зі США з низкою ідей наповнення бюджету-2026 від МВФ. Які опції має уряд?

Українська делегація повернулась зі Spring Meetings 2025 МВФ та Світового банку, що пройшли у США наприкінці квітня. Однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік. Зокрема йшлося і про підвищення податків, розповіли троє співрозмовників Forbes Ukraine, що брали участь у зустрічах. Про що саме йдеться?