Від ПДВ до податку на розкіш. Українська делегація повернулась зі США з низкою ідей наповнення бюджету-2026 від МВФ. Які опції має уряд?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
10:37 хвилин
Українська делегація повернулась зі Spring Meetings 2025 МВФ та Світового банку, що пройшли у США наприкінці квітня. Однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік. Зокрема йшлося і про підвищення податків, розповіли троє співрозмовників Forbes Ukraine, що брали участь у зустрічах. Про що саме йдеться?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.