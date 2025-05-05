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Від ПДВ до податку на розкіш. Українська делегація повернулась зі США з низкою ідей наповнення бюджету-2026 від МВФ. Які опції має уряд?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

6 хв читання

Перемовини з МВФ про підвищення податків

Які варіанти збільшення надходжень до бюджету-2026 обговорювала українська влада з МВФ?

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Українська делегація повернулась зі Spring Meetings 2025 МВФ та Світового банку, що пройшли у США наприкінці квітня. Однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік. Зокрема йшлося і про підвищення податків, розповіли троє співрозмовників Forbes Ukraine, що брали участь у зустрічах. Про що саме йдеться?

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