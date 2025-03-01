Без підтримки США Україна здатна чинити опір Росії щонайменше пів року – FT

Україна може воювати з Росією без підтримки США ще щонайменше 6 місяців, маючи достатньо ресурсів. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела в Києві.

Деталі

Видання зазначає, що війна все більше перетворюється на бій роботів і дронів, де Україна лідирує у розробках. Політик Мустафа Найєм вважає втрату американської техніки відчутною, але не фатальною, адже компоненти дронів із США використовуються ощадно й замінювані.

Найбільше його непокоїть можливе припинення розвідданих від США, хоча він сумнівається в такому сценарії.

Без американської допомоги, навіть із підтримкою Європи, довго протистояти буде складно, пише видання. Один анонімний депутат від «Слуги народу» прогнозує поступову втрату територій у такому разі.

Контекст

28 лютого Зеленський і Трамп зустрілися у Вашингтоні, плануючи підписати угоду про рідкоземельні мінерали, але переговори завершилися конфліктом. Під час сесії з журналістами розмова про припинення вогню переросла в суперечку.

Зеленський наполягав на гарантіях безпеки та участі Києва в переговорах, сказавши: «Ви не маєте права нам вказувати». Трамп згадав зруйновані міста України й брак людей, на що Зеленський запропонував йому приїхати й переконатися. Трамп відповів: «Ви маєте бути вдячними, у вас немає карт», нагадавши про $350 млн допомоги. Зеленський парирував: «Я не граю в карти».

Він додав, що Європа має брати участь у переговорах, а пропозиція Трампа про перемир’я неприйнятна без гарантій, адже Росія 25 разів порушувала такі угоди. Зустріч завершилася достроково: Зеленський покинув Білий дім, угоду не підписали. Трамп заявив, що український лідер не хоче миру.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість призупинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні, пише The Washington Post із посиланням на високопосадовця з Білого дому. За його словами, таке рішення пов’язане з «висловлюваннями президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті та його неготовністю до компромісів у мирному процесі».