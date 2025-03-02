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Том Палмер, Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Емманюель Макрон /колаж Анастасия Савеленко
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Forbes Digital

«Трамп бачить себе, Путіна та Сі імператорами». Як змінились США за місяць при новому президенті? Інтерв’ю з Томом Палмером, американським лібертаріанцем

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

8 хв читання

Том Палмер, американський лібертаріанський письменник та дослідник Фото колаж Анастасия Савеленко

Як зміни всередині США за Дональда Трампа створюють загрози для України та Європи? Розповідає Том Палмер, американський письменником, старши науковий співробітник Cato Institute

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Дональд Трамп лише місяць при владі у США, але в країні – разюча зміна пріоритетів. Внутрішня політика сконцентрована на урізання урядових програм та скороченні штату чиновників, ініційованих DOGE. Під «бензопилу» Маска потрапила й агенція USAID, яка в тому числі надавала гуманітарну підтримку Україні.

У зовнішній політиці США відновили офіційні контакти з Росією, Дональд Трамп змінив риторику щодо війни в Україні та Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором». Вашингтон продемонстрував розкол із Європою та врешті-решт опинився в компанії авторитарних країн під час голосування в ООН щодо роковин повномасштабної війни в Україні.

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