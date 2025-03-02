«Трамп бачить себе, Путіна та Сі імператорами». Як змінились США за місяць при новому президенті? Інтерв’ю з Томом Палмером, американським лібертаріанцем

Як зміни всередині США за Дональда Трампа створюють загрози для України та Європи? Розповідає Том Палмер, американський письменником, старши науковий співробітник Cato Institute
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Дональд Трамп лише місяць при владі у США, але в країні – разюча зміна пріоритетів. Внутрішня політика сконцентрована на урізання урядових програм та скороченні штату чиновників, ініційованих DOGE. Під «бензопилу» Маска потрапила й агенція USAID, яка в тому числі надавала гуманітарну підтримку Україні.
У зовнішній політиці США відновили офіційні контакти з Росією, Дональд Трамп змінив риторику щодо війни в Україні та Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором». Вашингтон продемонстрував розкол із Європою та врешті-решт опинився в компанії авторитарних країн під час голосування в ООН щодо роковин повномасштабної війни в Україні.
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