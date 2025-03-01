Суперечка з Трампом, угода про надра та допомога США. Головне з інтерв’ю Зеленського Fox News

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини з президентом США Дональдом Трампом можна врятувати. Вони виходять за рамки звичайних контактів між лідерами. Про це він повідомив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News .

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Зеленський наголосив, що поважає Трампа, американський народ та українців, особливо тих, хто бореться за свою країну. «Українці хочуть знати, що США підтримують нас», – зазначив він.

Україна прагне миру, але миру, підкріпленого гарантіями безпеки. Президент наголосив, що Києву потрібна сильна позиція та надійні зобов’язання. За його словами, Україна готова укласти зі США угоду про корисні копалини, але це лише перший крок до справжніх гарантій безпеки, і самої угоди замало.

«Я не можу змінити ставлення до росіян – вони вбивці. Путін і Росія – наші вороги. Але це не означає, що ми проти миру», – заявив Зеленський.

Про суперечку в Білому домі президент України зазначив, що вона не принесла користі жодній зі сторін. Він не впевнений, чи був конфлікт спланованим, але висловив бажання зберегти добрі відносини з Вашингтоном.

Зеленський переконаний, що його зв’язок із Трампом виходить за рамки звичайних контактів між лідерами. «Так, їх можна врятувати. Бо це більше, ніж просто відносини двох президентів. Це історичний зв’язок, міцні відносини між нашими народами», – додав він.

На запитання, чи шкодує він про ситуацію з Трампом, Зеленський відповів: «Так, я не вважаю, що це було добре».

Наприкінці інтерв’ю ведучий Fox News поцікавився, чи сприятиме Зеленський розслідуванню використання американської допомоги. Президент запевнив, що кожен снаряд і одиниця техніки, які надходять в Україну, ретельно фіксуються. «Якщо хтось захоче перевірити, як витрачаються кошти, ми абсолютно відкриті», – додав він.

Контекст

У Вашингтоні 28 лютого відбулася зустріч між Трампом, Венсом і Зеленським, яка завершилася конфліктом між трьома політиками. Президент США звинуватив Зеленського в неготовності до мирних переговорів, після чого українська делегація була змушена залишити Білий дім.

За інформацією журналістки Fox News Джекі Гайнріх, яка посилалася на джерела в адміністрації Трампа, після словесної перепалки американський лідер фактично «вигнав» Зеленського (kicked out). Джерела зазначили, що рішення піти ухвалив не сам Зеленський – це було розпорядження Трампа.

Співрозмовники Гайнріх повідомили, що «українці просили про новий початок», але держсекретар Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волц чітко дали зрозуміти делегації, що Зеленському слід залишити Білий дім і повернутися лише тоді, коли він буде готовий до мирного діалогу. Того дня планувалося підписання угоди про корисні копалини, але домовленість так і не була укладена.