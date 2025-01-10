Без покарань. Суд оголосив вирок Трампу у справі про приховані платежі порноакторці

Суддя Хуан Мерчан засудив Дональда Трампа до так званого безумовного звільнення у справі про платежі порнозірці Стормі Деніелс, пише NBC News 10 січня. Таким чином, Трамп виходить зі справи без будь-якого випробувального терміну, штрафу чи подальшої відповідальності перед судом після того, як був визнаний винним.
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Ключові факти
- Рішення означає, що обвинувальний вирок залишається чинним без будь-яких подальших покарань, роблячи новообраного президента США засудженим злочинцем лише за 10 днів до його інавгурації. На слуханні Трамп був присутній віртуально.
- Безумовне звільнення дозволяє залишити чинним обвинувальний вирок за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації без додаткових покарань, таких як увʼязнення.
- «Бажаю вам удачі, коли ви розпочнете другий президентський термін», – сказав суддя Мерчан під час виголошення вироку. Він додав, що визначене ним покарання Трампу «стане єдиним законним вироком, який не зазіхає на найвищу посаду в країні». Як і очікувалося, цей вирок став наймʼякшим із усіх можливих.
- Вирок було винесено після того, як Верховний суд 9 січня вирішив відхилити прохання Трампа про припинення розгляду.
- Трамп активізував зусилля зі скасування обвинувального вироку після своєї перемоги на виборах у листопаді і, як очікується, спробує скасувати сьогоднішній вердикт через апеляційний процес. Справа може повернутися до Верховного суду США для остаточного рішення після рішення апеляційних судів Нью-Йорка.
Контекст
У травні 2024 року Трампа було визнано винним за 34 пунктами звинувачення за фальсифікацію ділової документації з метою приховування виплати $130 000 порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, щоб замовчати її твердження, яке спростовує Трамп, про те, що вона мала з ним побачення на одну ніч у 2006 році. Трамп заперечує звʼязок і будь-які правопорушення.
Справа про хабарі за мовчання зробила Трампа першим президентом США, чинним або колишнім, якому було висунуто звинувачення у скоєнні злочину, а також першим, кого було засуджено. Його адвокати робили безуспішні спроби закрити справу.
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