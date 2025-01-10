Без покарань. Суд оголосив вирок Трампу у справі про приховані платежі порноакторці

Суддя Хуан Мерчан засудив Дональда Трампа до так званого безумовного звільнення у справі про платежі порнозірці Стормі Деніелс, пише NBC News 10 січня. Таким чином, Трамп виходить зі справи без будь-якого випробувального терміну, штрафу чи подальшої відповідальності перед судом після того, як був визнаний винним.

Ключові факти

Рішення означає, що обвинувальний вирок залишається чинним без будь-яких подальших покарань, роблячи новообраного президента США засудженим злочинцем лише за 10 днів до його інавгурації. На слуханні Трамп був присутній віртуально.

Безумовне звільнення дозволяє залишити чинним обвинувальний вирок за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації без додаткових покарань, таких як увʼязнення.

«Бажаю вам удачі, коли ви розпочнете другий президентський термін», – сказав суддя Мерчан під час виголошення вироку. Він додав, що визначене ним покарання Трампу «стане єдиним законним вироком, який не зазіхає на найвищу посаду в країні». Як і очікувалося, цей вирок став наймʼякшим із усіх можливих.

Вирок було винесено після того, як Верховний суд 9 січня вирішив відхилити прохання Трампа про припинення розгляду.

Трамп активізував зусилля зі скасування обвинувального вироку після своєї перемоги на виборах у листопаді і, як очікується, спробує скасувати сьогоднішній вердикт через апеляційний процес. Справа може повернутися до Верховного суду США для остаточного рішення після рішення апеляційних судів Нью-Йорка.

Контекст

У травні 2024 року Трампа було визнано винним за 34 пунктами звинувачення за фальсифікацію ділової документації з метою приховування виплати $130 000 порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, щоб замовчати її твердження, яке спростовує Трамп, про те, що вона мала з ним побачення на одну ніч у 2006 році. Трамп заперечує звʼязок і будь-які правопорушення.

Справа про хабарі за мовчання зробила Трампа першим президентом США, чинним або колишнім, якому було висунуто звинувачення у скоєнні злочину, а також першим, кого було засуджено. Його адвокати робили безуспішні спроби закрити справу.