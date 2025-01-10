Без наказаний. Суд объявил приговор Трампу по делу о скрытых платежах порноактрисе

Судья Хуан Мерчан приговорил Дональда Трампа к так называемому безусловному освобождению по делу о платежах порнозвезде Сторми Дэниелс, пишет NBC News 10 января. Таким образом, Трамп выходит из дела без испытательного срока, штрафа или дальнейшей ответственности перед судом после того, как был признан виновным.

Ключевые факты

Решение означает, что обвинительный приговор остается в силе без каких-либо дальнейших наказаний, делая новоизбранного президента США осужденным преступником всего за 10 дней до его инаугурации. На слушании Трамп присутствовал виртуально.

Безусловное освобождение позволяет оставить в силе обвинительный приговор по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации без дополнительных наказаний, таких как заключение.

«Желаю вам удачи, когда вы начнете второй президентский срок», – сказал судья Мерчан во время вынесения приговора. Он добавил, что вынесенное им наказание Трампу «станет единственным законным приговором, не посягающим на высшую должность в стране». Как и ожидалось, этот приговор стал самым мягким из всех возможных.

Приговор был вынесен после того, как Верховный суд 9 января решил отклонить прошение Трампа о прекращении разбирательства.

Трамп активизировал усилия по отмене обвинительного приговора после своей победы на ноябрьских выборах и, как ожидается, попытается отменить сегодняшний вердикт через апелляционный процесс. Дело может вернуться в Верховный суд США для окончательного решения после решения апелляционных судов Нью-Йорка.

Контекст

В мае 2024 года Трампа был признан виновным по 34 пунктам обвинения за фальсификацию деловой документации с целью сокрытия выплаты $130 000 порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, чтобы замолчать ее утверждение, которое отвергает Трамп, что у нее было с ним свидание на одну ночь в 2006 году. Трамп отрицает связь и какие-либо правонарушения.

Дело о взятках за молчание сделало Трампа первым президентом США, действующим или бывшим, которому были предъявлены обвинения в совершении преступления, а также первым, кто был осужден. Его адвокаты предпринимали безуспешные попытки закрыть дело.