Перший торговий центр «Жито» співвласника АТБ Буткевича відкриється у Житомирі наприкінці березня

Новий торговий центр «Жито», який збудував співвласник АТБ Геннадій Буткевич, планує відкритися наприкінці березня 2025 року. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії Буткевича BGV Development.

Ключові факти

Новий торговий центр «Жито» матиме загальну площу 3 811 кв.м, з яких більшість займуть магазини та кафе. Зокрема, там будуть супермаркет АТБ, аптека, магазини Sinsay і Prostor, уточнює пресслужба компанії UTG, яка відповідала за розробку концепції ТЦ.

Біля ТЦ планується облаштувати 80 машиномісць. Він розташовується на перехресті вулиці Отаманів Соколовських та проспекту Незалежності у Житомирі.

Контекст

На початку листопада 2024 року співвласник АТБ Геннадій Буткевич оголосив про партнерство з Saga Development у будівництві ЖК у Києві. Водночас він почав займатися двома новими проєктами – преміальним котеджним містечком під Києвом поруч зі своїм Equides Club та мережею невеликих торговельних центрів у регіонах України.

«Мета – заводити новий формат та відомі бренди й компанії в невеликі міста та районні центри», – казали Forbes Ukraine у пресслужбі BGV Development у листопаді 2024 року.

У містечках із населенням від 10 000 людей у центрі й на заході України є потреба в невеликих ТЦ, які продаватимуть товари першої необхідності, казав експерт консалтингової компанії з нерухомості Colliers Ігор Заболоцький. Такі торговельні центри дешевше будувати, і вони не ставлять особливих вимог щодо архітектурної привабливості, зазначав він.

Вартість одного квадратного метра невеликого ТЦ у Житомирі Заболоцький оцінював приблизно від $400 до $800. При загальній площі у 3800 кв. м зведення ТЦ Буткевичу може коштувати щонайменше $1,5 млн. Зараз окупність невеликого торговельного центру – 3–5 років, тоді як великого ТРЦ – більше 10, казав Заболоцький.