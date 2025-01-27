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Перший торговий центр «Жито» співвласника АТБ Буткевича відкриється у Житомирі наприкінці березня

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Співвласник АТБ Геннадій Буткевич /Фото офіційні джерела/колаж Forbes

Співвласник АТБ Геннадій Буткевич Фото Фото офіційні джерела/колаж Forbes

Новий торговий центр «Жито», який збудував співвласник АТБ Геннадій Буткевич, планує відкритися наприкінці березня 2025 року. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії Буткевича BGV Development.

Ключові факти 

  • Новий торговий центр «Жито» матиме загальну площу 3 811 кв.м, з яких більшість займуть магазини та кафе. Зокрема, там будуть супермаркет АТБ, аптека, магазини Sinsay і Prostor, уточнює пресслужба компанії UTG, яка відповідала за розробку концепції ТЦ. 
  • Біля ТЦ планується облаштувати 80 машиномісць. Він розташовується на перехресті вулиці Отаманів Соколовських та проспекту Незалежності у Житомирі. 

Контекст 

На початку листопада 2024 року співвласник АТБ Геннадій Буткевич оголосив про партнерство з Saga Development у будівництві ЖК у Києві. Водночас він почав займатися двома новими проєктами – преміальним котеджним містечком під Києвом поруч зі своїм Equides Club та мережею невеликих торговельних центрів у регіонах України. 

«Мета – заводити новий формат та відомі бренди й компанії в невеликі міста та районні центри», – казали Forbes Ukraine у пресслужбі BGV Development у листопаді 2024 року.

У містечках із населенням від 10 000 людей у центрі й на заході України є потреба в невеликих ТЦ, які продаватимуть товари першої необхідності, казав експерт консалтингової компанії з нерухомості Colliers Ігор Заболоцький. Такі торговельні центри дешевше будувати, і вони не ставлять особливих вимог щодо архітектурної привабливості, зазначав він.

Вартість одного квадратного метра невеликого ТЦ у Житомирі Заболоцький оцінював приблизно від $400 до $800. При загальній площі у 3800 кв. м зведення ТЦ Буткевичу може коштувати щонайменше $1,5 млн. Зараз окупність невеликого торговельного центру – 3–5 років, тоді як великого ТРЦ – більше 10, казав Заболоцький. 

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