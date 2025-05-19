У квітні лише 57% підприємств заявили про нестачу робочої сили: це найнижчий показник за останні пів року. Опитування ІЕД

На тлі розмов про можливе призупинення бойових дій у квітні довгострокові очікування бізнесу покращилися. Водночас у піврічній перспективі невизначеність почала зростати, а очікування, хоча й залишаються оптимістичними, дещо погіршилися. Про це свідчать результати щомісячного опитування, яке ІЕД провів серед 478 промислових підприємств.

Ключові факти

У квітні відбулося незначне зростання Індексу відновлення ділової активності – до 0,13 з 0,12 у березні. Найкращу динаміку показали великі підприємства.

Зріс довгостроковий оптимізм: індекс очікуваних змін піднявся з 0,11 до 0,15. Це стало можливим завдяки скороченню частки тих, хто планує зменшувати виробництво (з 3,4% до 1,4%) та зростанню тих, хто очікує розширення (з 14% до 16,2%). Проте 82,4% не прогнозують змін, йдеться у повідомленні ІЕД.

Обсяги виробництва зростають: у квітні 26,2% підприємств повідомили про збільшення, порівняно з 20,1% у березні. Експорт досяг максимуму з початку війни – індекс змін зріс з 0,1 до 0,23, завдяки зменшенню частки бізнесів із падінням експорту (з 13,4% до 8,7%) та зростанню тих, хто нарощує обсяги (з 19,9% до 25,4%).

Нестача робочої сили залишається головною перешкодою, хоча частка тих, хто її відзначає, знизилася до 57% – найнижчий рівень з жовтня 2024 року.

Пошук кваліфікованих працівників ускладнений для 47,8% бізнесів, а некваліфікованих – для 36,3%. Серед інших проблем – небезпека роботи (54%) та зростання цін на сировину (43%). Перебої з електропостачанням турбують лише 6% компаній – мінімум із вересня 2022 року.

Середня тривалість нових замовлень скоротилася з 5,5 до 4,9 місяця, найдовші контракти – у деревообробній та хімічній промисловості. Тиск цін послабився: лише 24,5% повідомили про зростання цін на сировину (мінус 7 в.п.), а 26,7% – на готову продукцію (мінус 5,8 в.п.). Економічну політику уряду нейтрально оцінили 63% респондентів, позитивно – 4%, негативно – 24%.

Контекст

За даними опитування НБУ, у квітні український бізнес дещо знизив оцінки своєї економічної активності, наблизившись до нейтрального рівня. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) склав 49,4, порівняно з 51,8 у березні 2025 року та 52,3 у квітні 2024 року.

Основні причини – невизначеність щодо війни, зростання витрат на сировину й оплату праці, прискорення інфляції, послаблення гривні до євро, несприятливі погодні умови та брак кваліфікованих кадрів.

Позитивними факторами залишалися стабільний споживчий попит, міжнародна фінансова допомога та краща, ніж очікувалося, ситуація в енергосекторі.