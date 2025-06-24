Ціни виробників промислової продукції в Україні у травні знизилися на 2,4% у розрахунку до попереднього місяця, у квітні падіння склало 3,7%. Це перше падіння цін протягом двох місяців поспіль, починаючи з квітня 2024 року, свідчать дані Державної служби статистики.

Деталі

За даними Держстату, у травні 2025 року порівняно з квітнем ціни промислових виробників всередині України знизилися на 2,4%, а експортні ціни зменшилися на 0,7%.

У річному вимірі (порівняно з травнем 2024 року) ціни в промисловості зросли на 28,9%, а за період січень-травень 2025 року зростання цін склало 38,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

У травні порівняно з квітнем зниження цін відбулося через падіння вартості в постачанні електроенергії та газу – на 6,7%, видобутку металевих руд – на 2,3% та текстильному виробництві – на 1,7%.

Зростання цін зафіксовано у таких секторах: виробництво м’яса та м’ясних продуктів – на 3,6% (4,4% в межах України, зниження на 3,1% за межі України), виробництво цукру – на 3,3% (3,2% в межах України, дані про експорт не оприлюднені).

Контекст

Річна інфляція в Україні у травні прискорилася до 15,9% порівняно з 15,1% у квітні, повідомили у Держстаті, місячна інфляція зросла до 1,3% проти 0,7% у попередньому місяці.

На споживчому ринку в травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 2,8%. Найвище зростання цін зафіксовано на фрукти – на 17,6%. Також на 0,7-8,3% подорожчали свинина, м’ясо птиці, яловичина, безалкогольні напої, риба та рибні продукти, хліб, сало, овочі, макаронні вироби та цукор.

Національний банк України прогнозує зниження інфляції влітку 2025 року з подальшим зменшенням до 8,7% до кінця року, що поверне її до однознакового рівня. Цьому сприятимуть надходження нових урожаїв, стабілізація енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.