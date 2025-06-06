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Середня зарплата в Україні зросла на 24,1% до 23 460 грн – Держстат

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

1 хв читання

Розмір середньомісячної заробітної плати в Україні за перший квартал 2025 року зріс на 24,1% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і становив 23 460 грн. Про це повідомила Державна служба статистики 6 червня.

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Деталі 

  • За розрахунками Forbes, у І кварталі зростання реальних зарплат становило на 9,2%, що нижче за зростання на 17,8% торік. У доларовому еквіваленті середня зарплата становила $562 в першому кварталі 2025 року проти $495 у першому кварталі 2024 року, відповідно доларовому еквіваленті середня зарплата за рік зросла на 13,4%.
  • Сповільнення динаміки реальних зарплат зумовлено прискоренням споживчої інфляції в Україні. Так, якщо у І кварталі 2024 року інфляція у розрахунку до відповідного кварталу попереднього року становила 4%, то у І кварталі 2025 року – 13,6%
  • Найвищі зарплати у сфері інформації та телекомунікацій – 65 579 грн (+32,6% до показника першого кварталу 2024 року). Друге місце посідає авіаційний транспорт – 52 561 грн (+51,5%). Третє місце за рівнем зарплати займає фінансова та страхова діяльність – 50 289 грн (+28,6%).
  • Найнижчі зарплати в освіті – 14 307 грн (+13,1%), у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 16 101 грн (+17,8%) та охороні здоров'я – 17 070 грн (+12,6%).
  • Єдиною галуззю, яка продемонструвала скорочення зарплат був водний транспорт – зниження на 6,1% до 24 504 грн. Це перше скорочення зарплат за агрегованими галузями з початку 2024 року.

Контекст 

У третьому кварталі 2024 року середня заробітна плата в Україні сягнула 21 946 грн – на 22,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За дев’ять місяців минулого року вона становила 20 592 грн, демонструючи приріст у 22,2%.

Попри зростання зарплат, український бізнес продовжує відчувати серйозний кадровий тиск. Основні виклики – дефіцит працівників через мобілізацію та міграцію, зниження продуктивності й загострення конкуренції за кваліфіковані кадри.

За оцінками НБУ, структурна розбалансованість на ринку праці збережеться, однак стимулюватиме подальше зростання реальних зарплат – на 3-4% щорічно в 2025–2027 роках. Одночасно очікується поступове зниження безробіття – до 10% до кінця прогнозного періоду.

Найгостріше нестачу персоналу відчувають підприємства у сферах, де традиційно переважають чоловіки: будівництво, транспорт і добувна промисловість. У цих галузях мобілізація найчастіше фігурує як ключовий фактор втрати персоналу та падіння ефективності.

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