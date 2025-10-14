Самая крупная в мире управляющая активами компания BlackRock нарастила доход на 25%, но сократила чистую прибыль на 19%. Объем активов под управлением вырос на 17% в годовом исчислении – до рекордных $13,5 трлн, свидетельствуют финансовые результаты за третий квартал 2025 года.

Ключевые факты

Общие доходы компании выросли на четверть – до $6,5 млрд, что стало следствием благоприятных рыночных условий, более высоких базовых сборов и завершения поглощений компаний GIP и HPS .

. Чистые притоки инвестиций составили $205 млрд, в частности благодаря высокому спросу на ETF iShares, частные рынки и денежные фонды.

Особенно сильную динамику показали ETF iShares, на которые пришлось $153 млрд новых инвестиций, в то время как частные рынки привлекли еще $13,2 млрд. Активы в iShares превысили $5 трлн, а в денежном управлении – $1 трлн. Компания также выкупила собственные акции на $375 млн за квартал.

Доходы от технологических услуг и подписки выросли на $112 млн, благодаря спросу на аналитическую платформу Aladdin и приобретению компании Preqin.

Гендиректор Лоренс Финк заявил, что результаты свидетельствуют об эффективности инвестиций BlackRock в технологии, аналитику данных и частные рынки. «Наша платформа готова воспользоваться наибольшими возможностями на глобальных рынках капитала, и динамика на четвертый квартал остается сильной», – подчеркнул он.

Акции BlackRock дешевеют на 0,9% во время предыдущих торгов 14 октября. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,7%.

Контекст

BlackRock – американская инвестиционная компания, основанная в 1988 году. Является самой крупной в мире по объему активов под управлением. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания специализируется на управлении активами, включая инвестиционные фонды, ETF (iShares), пенсионные фонды и портфели для институциональных и частных клиентов. BlackRock известна своей платформой Aladdin для анализа рисков. Гендиректор – Ларри Финк.

Компания продолжает укреплять позиции в сфере управления активами благодаря диверсификации бизнеса от традиционных ETF до частных инвестиций и технологических сервисов.

В 2024 году BlackRock зафиксировала рекордный приток клиентских средств в размере $641 млрд.

Во втором квартале 2025 года BlackRock привлек $46 млрд в свои фонды, а активы достигли рекордных $12,5 трлн, несмотря на волатильность из-за пошлин Трампа.