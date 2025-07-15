BlackRock Inc. у другому кварталі залучила $46 млрд до своїх фондів, а активи сягнули рекордних $12,5 трлн, попри волатильність через мита Трампа у другому кварталі. Про це пише Bloomberg 15 липня. У грудні 2024 року загальний обсяг активів інвесткомпанії становив $11,6 трлн.

Деталі

Інвестори вклали $85 млрд у біржові фонди та $29 млрд в акції, повідомила компанія. Чисті надходження до довгострокових інвестицій склали $68 млрд, включаючи $22 млрд до фондів управління готівкою, але не виправдали прогнозів через виведення $52 млрд одним клієнтом.

«Зростаючі відносини з клієнтами забезпечують вищі та диверсифіковані комісії», – зазначив гендиректор Ларрі Фінк.

На початку кварталу мита Трампа спричинили падіння ринків, але після 90-денної паузи індекси S&P 500 і глобальні ринки відновилися.

BlackRock залучив $9,8 млрд в альтернативні інвестиції, посилюючи позиції на приватних ринках. Компанія завершила купівлю HPS Investment Partners за $12 млрд, а також уклала угоди з Global Infrastructure Partners і Preqin. BlackRock керуватиме $600 млрд альтернативних активів і планує залучити ще $400 млрд до 2030 року.

Прибуток на акцію зріс на 16%, до $12,05, перевищивши прогноз у $10,87. Дохід збільшився на 13%, до $5,4 млрд. Акції BlackRock зросли на 8,4%, випередивши S&P 500 (6,6%).

Контекст

У 2024 році BlackRock зафіксувала рекордний притік клієнтських коштів у розмірі $641 млрд. На 31 грудня 2024 року загальний обсяг активів під управлінням досяг $11,6 трлн.

Із загального обсягу $390 млрд надійшло до ETF-фондів, $226 млрд – до акційних фондів, а $164 млрд – до облігаційних. У четвертому кварталі чистий притік у довгострокові фонди склав $201 млрд, а загальний притік досяг $281 млрд, перевищивши очікування аналітиків.

Активи біткоїна-ETF, запущеного BlackRock у 2024 році, досягли $50 млрд.