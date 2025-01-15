Інвестиційний гігант BlackRock за 2024 рік залучив рекордні $641 млрд. Допомогли ETF-продукти

Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock Inc. зафіксувала рекордний притік клієнтських коштів за підсумками минулого року – $641 млрд, пише Bloomberg з посиланням на дані компанії. На 31 грудня 2024 року загальний обсяг активів інвесткомпанії досяг $11,6 трлн і, як очікується, продовжить зростати.

Деталі

Залучена компанією річна сума перевищує сукупні активи деяких інвестиційних фондів, які формувалися десятиліттями, і демонструє здатність BlackRock залучати клієнтів навіть за умов ринкової волатильності та конкуренції, зазначило видання.

Із загальної суми $390 млрд надійшло в ETF-фонди, $226 млрд – в акційні фонди, а $164 млрд – в облігаційні.

У четвертому кварталі чистий приплив у довгострокові фонди досяг $201 млрд, а загальний приплив – $281 млрд, перевищивши прогнози аналітиків.

Активи BlackRock в біткоїн-ETF, запущений у 2024 році, сягнули $50 млрд.

Акції BlackRock зросли на 3,3% до $995 на ранкових торгах у Нью-Йорку. За 2024 рік вони подорожчали на 26%, але впали на 6% на початку 2025 року через побоювання щодо підвищення відсоткових ставок Федрезервом.

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Контекст

У травні 2024 року спотовий біткоїн-ETF від BlackRock став найбільшим у світі, позначивши переломний момент для криптовалюти. Завдяки цьому запуску біткоїн став більш доступним для інвесторів, що сприяло зростанню його вартості. А вже 15 липня BlackRock досягла рекордного рівня активів у $10,6 трлн. Для порівняння, роком раніше активи компанії становили $9,43 трлн, а в першому кварталі 2024 року – $10,5 трлн.

Тоді гендиректор Ларрі Фінк акцентував увагу на рекордному припливі коштів у ETF-продукти BlackRock. Він також відзначав високий попит на інвестиційні рішення, пов’язані з енергетикою та центрами обробки даних.

У четвертому кварталі 2024 року чистий прибуток компанії досяг $1,67 млрд порівняно з $1,38 млрд роком раніше. Прибуток у розрахунку на акцію збільшився до $10,63 з $9,15. Прибуток без урахування разових чинників підвищився до $11,93 на акцію з $9,66 на акцію роком раніше. Квартальна виручка BlackRock зросла на 23%, до $5,68 млрд.