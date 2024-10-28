Boeing запускає продаж акцій на $19 млрд, щоб вберегти кредитний рейтинг

Компанія Boeing розпочала продаж акцій на суму близько $19 млрд з метою зміцнення фінансового становища, яке погіршилося через страйк робітників, пише Bloomberg . Раніше компанія отримала дозвіл SEC США на залучення до $25 млрд.

Ключові факти

Boeing запропонувала продати 90 млн звичайних акцій і близько $5 млрд депозитарних акцій, згідно з заявою в понеділок. Пропозиція складе трохи менше $19 млрд, виходячи з ціни закриття пʼятниці $155,01.

23 жовтня компанія отримала дозвіл Комісії з цінних паперів та бірж США на продаж акцій та боргових зобовʼязань на суму до $25 млрд. Цей крок має вберегти кредитний рейтинг компанії від провалу до «сміттєвої» категорії.

Три провідні рейтингові агенції – S&P, Moodyʼs та Fitch – заявили, що знизять рейтинги Boeing до «сміттєвого», якщо компанія залучить нові облігації, не погасивши близько $11 млрд боргу з терміном погашення до 1 лютого 2026 року.

За даними Bloomberg, продаж акцій стане найбільшою пропозицією акцій з того часу, як SoftBank Group Corp. продала частину своєї частки у T-Mobile US Inc. 2020 року.

Контекст

Boeing потребує капіталовкладення для підтримки свого інвестиційного рейтингу та фінансування свого можливого відновлення після страйку робітників, який триває вже сьомий тиждень.

Робітники заводу Boeing минулого тижня проголосували за те, щоб відхилити останню пропозицію компанії щодо контракту, яка включала підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років. Компанія планує скоротити штат приблизно на 10%, причому скорочення потенційно можуть торкнутися керівників та менеджерів, повідомила генеральний директор Келлі Ортберг у службовій записці для співробітників 11 жовтня.

Акції американського авіавиробника впали більш ніж на 40% цього року.