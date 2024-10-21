Boeing попередньо домовився із профспілкою. Страйк, який обходиться компанії в $1 млрд на місяць, може припинитися

Американська Boeing Co. – один із найбільших у світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки – досягла попередньої угоди з лідерами Міжнародної асоціації машиністів і працівників аерокосмічної галузі (IAM), яка може зупинити страйк, що триває з 13 вересня, пише WSJ .

Деталі

Нова пропозиція Boeing передбачає підвищення зарплат співробітників на 35% протягом чотирьох років. Спочатку компанія була готова збільшити зарплати на 25%.

Останню пропозицію, яка передбачала підвищення зарплат на 30%, відкинули близько 95% співробітників Boeing, які є членами IAM, попри те, що лідери профспілки рекомендували прийняти її.

Профспілка повідомила, що отримала від Boeing пропозицію в минулі вихідні, заявивши, що вона «заслуговує на розгляд». Голосування заплановане на 23 жовтня.

Контекст

12 вересня робітники заводу компанії Boeing вперше за 16 років зупинили роботу, що паралізувало виробництво на всьому хабі комерційних літаків авіавиробника в Сіетлі. Члени профспілки відхилили пропозицію керівництва про підвищення зарплат на чверть і проголосували за страйк.

Страйк коштує Boeing близько $1 млрд на місяць. Компанія вже повідомила про плани звільнити до 10% співробітників, погіршила прогноз фінпоказників й анонсувала залучення капіталу на $25 млрд.

Останній страйк робітників Boeing у 2008 році призвів до зупинки заводів на 52 дні та зниження виручки приблизно на $100 млн на день.

Згідно з попередньою запискою TD Cowen, новий 50-денний страйк може коштувати Boeing $3–3,5 млрд збитків.

Якщо страйк триватиме довго, він негативно вплине не тільки на фінансове становище Boeing, але й на авіакомпанії, які залежать від літаків цього виробника, а також від постачальників, які виготовляють деталі та компоненти для його літаків.

S&P Global Ratings заявило, що тривалий страйк може затримати відновлення авіавиробника та завдати шкоди його загальному рейтингу.