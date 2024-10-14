Борг 26 найбідніших країн світу досяг 18-річного максимуму – Світовий банк

Борг 26 найбідніших країн досяг 18-річного максимуму, а дві третини з них стикаються зі збройними конфліктами або інституційною нестабільністю. Про це йдеться в новій доповіді Світового банку, опублікованій 13 жовтня, пише Reuters .

Ключові факти

26 країн, у яких проживає 40% найбіднішого населення, мають більше боргів, ніж будь-коли з 2006 року.

Ці країни зараз бідніші, ніж перед початком пандемії, попри те, що решта світу значною мірою оговталася від COVID-19 і відновила траєкторію зростання.

26 найбідніших країн, у яких річний дохід на душу населення становить менш $1145, дедалі більше залежать від грантів Міжнародної асоціації розвитку (МАР) та кредитів із майже нульовою відсотковою ставкою, оскільки ринкове фінансування значною мірою вичерпалося.

Середнє співвідношення їхнього боргу до ВВП, що становить 72%, перебуває на 18-річному максимумі, а половина країн групи або перебувають у стані боргової кризи, або схильні до високого ризику її виникнення, зазначив СБ.

Більшість країн із дослідження знаходяться в Африці на південь від Сахари, від Ефіопії до Чаду і Конго, але до списку також потрапили Афганістан і Ємен.

Дві третини з 26 найбідніших країн перебувають у стані збройних конфліктів або зазнають труднощів із підтримкою порядку через інституційну та соціальну нестабільність, що перешкоджає іноземним інвестиціям.

Майже всі ці країни експортують сировинні товари, що наражає їх на часті цикли бумів і спадів, йдеться в доповіді Світового банку.

Світовий банк планує залучити понад $100 млрд для поповнення фонду МАР до 6 грудня 2024 року, перевершивши рекордні $93 млрд, зібрані у 2021-му.

Поліпшення збору податків, спрощення реєстрації платників податків і підвищення ефективності податкового адміністрування можуть допомогти цим економікам впоратися з внутрішніми проблемами, йдеться у доповіді.

Контекст

У 2024 році 1% найбагатших людей мають більше статків, ніж 95% найбіднішого населення світу разом узяті, йдеться у звіті від 23 вересня від Всесвітнього руху боротьби з нерівністю Oxfam.

Організація зазначила, що країни Глобального Півдня, попри те, що там живе 79% населення світу, володіють лише 31% світового багатства.

У світі живуть понад 8 млрд людей, але лише на 3000 сімей припадає 13% ВВП, тобто вони володіють приблизно $14 трлн. У 1987 році така сама кількість найбагатших володіла 3% ВВП, отже, за 37 років розрив зріс на 10%. Найбагатший 1% людей володіє 43% усіх світових фінансових активів.

У звіті Світового банку, який ґрунтується на щомісячних телефонних опитуваннях до 2000 домогосподарств, підраховано, що у 2023 році близько 9 млн із 32 млн українців жили в бідності.

Зростання бідності зумовлене зниженням рівня зайнятості: більше пʼятої частини дорослого населення, яке працювало до війни, втратило роботу, йдеться в доповіді.