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Ліцензія Revolut в Україні. Необанк розпочав перемовини з НБУ

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

2 хв читання

Ліцензія Revolut в Україні. Необанк розпочав перемовини з НБУ /Фото Revolut

Фото Revolut

Національний банк та Revolut розпочали регуляторний діалог про отримання української банківської ліцензії компанією, повідомили у пресслужбі регулятора на запит Forbes Ukraine. У своїй відповіді Revolut заявили, що повідомляли Нацбанк про плани в Україні та намір отримати українську банківську ліцензію.

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Деталі

  • «Ми відкриті до діалогу з Revolut і готові сприяти старту процесу отримання ліцензії компанією в Україні. Наразі такий регуляторний діалог розпочато на основі взаємних звернень компанії і регулятора», – йдеться у коментарі пресслужби НБУ.
  • Нацбанк також планує продовжити комунікацію з органом банківського нагляду, в юрисдикції якого зареєстрований Revolut Bank UAB (Литва, – Forbes Ukraine), для кращого розуміння моделі роботи банку, зазначається у відповіді.
  • У опублікованому ввечері 27 лютого коментарі Revolut, пресслужба компанії заявила, що необанк раніше повідомляв НБУ про плани в Україні та намір отримати українську банківську ліцензію.
  • «Ми приділяємо пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог і провів ґрунтовну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі», — йдеться у релізі пресслужби компанії.

Контекст

11-го лютого британська фінтех-компанія компанія Revolut вийшла на український ринок, користуючись банківською ліцензією в Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Клієнти з України можуть відкрити картки у 30 валютах, крім гривні.

«Отримати ліцензію в Україні – це пріоритетне завдання», – казав керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук в інтервʼю Forbes Ukraine у середині лютого. Проте конкретні строки він не називав.

Нацбанк закликав британську фінтех-компанію Revolut отримати українську банківську ліцензію у своєму повідомленні 27-го лютого. Ще один допустимий варіант роботи необанку в Україні — утворення філії іноземного банку, повідомила пресслужба НБУ, посилаючись на Закон України «Про банки і банківську діяльність». Будь-яка із цих форм потребує дозволу Нацбанку, зазначається у заяві пресслужби Нацбанку.

Захист прав споживачів фінансових послуг і системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut, додали у НБУ.

Співзасновником Revolut є українець Влад Яценко, статки якого Forbes оцінює у $1,2 млрд. У серпні 2024 року компанія отримала нову оцінку у $45 млрд.

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