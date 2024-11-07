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Німеччина продовжить допомагати Україні, попри затримку ухвалення бюджету – Reuters

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Німеччина, яка є найбільшим донором України в Єропі, зможе надати Києву більшу частину з €4 млрд, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно через розпад коаліційного уряду. Про це 7 листопада пише Reuters із посиланням на джерела в бюджетному комітеті. 

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Деталі

  • Ці кошти в основному є цільовими асигнуваннями, тому можуть бути виплачені в межах тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет не буде ухвалений, повідомили чотири співрозмовники агентства.
  • Ймовірна затримка з ухваленням бюджету не дозволить профінансувати нові проєкти, водночас деякі витрати, такі як допомога Україні, не потребують окремих рішень, зазначив міністр економіки Роберт Габек. 
  • «Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу. Тобто є певне обмеження на нові програми, але все, що вже існує, може йти за планом», – сказав він.

Контекст

Уряд Німеччини вирішив скоротити допомогу Україні до €4 млрд у 2025 році з близько €8 млрд у 2024-му, згідно з проєктом бюджету на 2025 рік. 

Німеччина сподівається, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок кредиту на $50 млрд із доходів від заморожених російських активів, схвалених G7. Однак повернення Дональда Трампа до Білого дому викликає занепокоєння, що підтримка Києва з боку США може знизитися. 

Коаліційний уряд Німеччини розпався через кілька годин після того, як перемога Трампа стала очевидною в середу, а канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера.

За даними співрозмовників агентства, канцлер Шольц хотів збільшити пакет підтримки України на €3 млрд, до €15 млрд, і профінансувати його шляхом припинення дії закону, що обмежує запозичення, але Лінднер відмовився. «Особливо сьогодні, на наступний день після такої важливої події, як вибори в США, такий егоїзм є абсолютно незрозумілим», – заявив Шольц.

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