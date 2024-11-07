Німеччина продовжить допомагати Україні, попри затримку ухвалення бюджету – Reuters

Німеччина, яка є найбільшим донором України в Єропі, зможе надати Києву більшу частину з €4 млрд, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно через розпад коаліційного уряду. Про це 7 листопада пише Reuters із посиланням на джерела в бюджетному комітеті.

Деталі

Ці кошти в основному є цільовими асигнуваннями, тому можуть бути виплачені в межах тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет не буде ухвалений, повідомили чотири співрозмовники агентства.

Ймовірна затримка з ухваленням бюджету не дозволить профінансувати нові проєкти, водночас деякі витрати, такі як допомога Україні, не потребують окремих рішень, зазначив міністр економіки Роберт Габек.

«Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу. Тобто є певне обмеження на нові програми, але все, що вже існує, може йти за планом», – сказав він.

Контекст

Уряд Німеччини вирішив скоротити допомогу Україні до €4 млрд у 2025 році з близько €8 млрд у 2024-му, згідно з проєктом бюджету на 2025 рік.

Німеччина сподівається, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок кредиту на $50 млрд із доходів від заморожених російських активів, схвалених G7. Однак повернення Дональда Трампа до Білого дому викликає занепокоєння, що підтримка Києва з боку США може знизитися.

Коаліційний уряд Німеччини розпався через кілька годин після того, як перемога Трампа стала очевидною в середу, а канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера.

За даними співрозмовників агентства, канцлер Шольц хотів збільшити пакет підтримки України на €3 млрд, до €15 млрд, і профінансувати його шляхом припинення дії закону, що обмежує запозичення, але Лінднер відмовився. «Особливо сьогодні, на наступний день після такої важливої події, як вибори в США, такий егоїзм є абсолютно незрозумілим», – заявив Шольц.