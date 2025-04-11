Tesla зупинила продаж у Китаї електромобілів, вироблених у США

Tesla припинила прийом замовлень на Model S і Model X у Китаї, обидві моделі імпортуються із США. Вони більше не доступні для замовлення на сайті компанії та в її WeChat-програмі. Про це пише Reuters 11 квітня.

Деталі

Хоча Tesla не пояснила причини, рішення збігається з підвищенням Китаєм мит на імпорт із США до 125% у відповідь на рішення президента Дональда Трампа збільшити мита на китайські товари до 145%, пише видання.

Це робить імпортовані авто значно дорожчими для китайських покупців порівняно з місцевими електромобілями.

Завдяки виробництву Model 3 і Model Y на заводі в Шанхаї для місцевого ринку та експорту до Європи Tesla мінімально залежить від американських тарифів.

За даними видання, у 2024 році Китай імпортував лише 1553 Model X і 311 Model S, що становить менше 0,5% від 657 000 поставлених Tesla автомобілів.

Продажі Tesla в Китаї також страждають через конкуренцію з BYD та іншими місцевими виробниками. У першому кварталі глобальні поставки преміальних моделей Tesla, зокрема і Cybertruck, скоротилися на 25% через застарілі моделі та суперечки навколо політичних поглядів Ілона Маска.

Контекст

Після інавгурації в січні Трамп ввів 20-відсоткові мита на товари з Китаю, а 2 квітня оголосив про глобальні взаємні мита. До 10 квітня мита США на китайський імпорт зросли до 145%, а 11 квітня Китай у відповідь підвищив свої мита до 125%.

За даними СОТ, торгова війна між США та Китаєм може скоротити їхній товарообіг на 80%, а поділ світової економіки на два блоки загрожує зниженням глобального ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.