Більшість українців (62%) у вересні заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, що дещо більше, ніж у червні (60%). Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології від 16 вересня.
- Ще 4% респондентів повідомили, що можуть терпіти близько року, а 21% – пів року або кілька місяців. Ці показники майже не змінилися порівняно з червнем 2025 року.
- Лише 18% українців вважають, що війна завершиться до кінця 2025 року. 27% прогнозують її закінчення у 2026 році, 32% – у 2027 році або пізніше, а 23% відповіли «не знаю».
- Серед тих, хто очікує завершення війни у 2025 році, 41% готові терпіти стільки, скільки потрібно. У групі, яка прогнозує закінчення у 2026 році, цей показник становить 63%, серед тих, хто вказує 2027 рік і пізніше, – 74%. Серед респондентів, які обрали варіант «не знаю»,, 61% висловили готовність терпіти без обмежень.
Опитування «Омнібус» проводилося КМІС з 2 по 14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю в усіх підконтрольних Україні регіонах. Участь взяли 1023 респонденти віком від 18 років. За звичайних умов статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і дизайн-ефектом 1,3) не перевищує 4,1%.
