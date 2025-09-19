Частка українців, які підтримують проведення виборів до завершення війни, але за умови припинення вогню і гарантій безпеки, зросла з 9% у березні до 22% у вересні. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології від 19 вересня.
Деталі
- За даними КМІС, зростання підтримки виборів після припинення вогню може бути пов’язане з активнішим обговоренням питань безпеки для України останнім часом.
- Водночас більшість українців – 63% – вважають, що вибори слід проводити лише після укладення остаточної мирної угоди та повного завершення війни. У травні 2025 року такої думки дотримувалися 71%, а в березні 2025 року – 78%.
- Частка тих, хто виступає за проведення виборів негайно, навіть без припинення вогню, залишається стабільно низькою – 12% у вересні 2025 року (у травні – 12%, у березні – 10%).
Контекст
Опитування проводилося з 2 по 14 вересня шляхом телефонних інтерв’ю на всіх територіях, підконтрольних уряду України. Участь взяли 1023 громадяни України віком від 18 років. Статистична похибка становить не більше 4,1%.
