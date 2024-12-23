Зросла частка українців, які підтримують вступ України у НАТО у разі окупації частини території – опитування

Підтримка вступу України до НАТО у разі, якщо частина територій залишиться окупованою Росією, зросла до 47%, тобто на 14 відсоткових пунктів порівняно з червнем 2023 року. Про це свідчить опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, проведене з 29 листопада до 14 грудня.

Ключові факти

Порівняно з червнем 2023 року частка респондентів, готових підтримати вступ України до НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою, зросла до 47% опитаних. Не готові підтримати вступ до НАТО, якщо частина території України буде окупованою, 36%, що на 16 відсоткових пунктів менше, ніж у 2023 році.

Частіше про неготовність підтримати вступ до НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою, повідомляли: респонденти, старші 50 років (40%); опитані, які до повномасштабного вторгнення проживали у східних (36%), центральних (38%), південних (48%) областях; респонденти, які живуть за межею бідності (46%); українці, які мають близьких на тимчасово окупованих територіях (42%).

Інфографіка: Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва»

На думку 55% опитаних, найкращим варіантом гарантування безпеки для України є вступ до НАТО. Нейтральний статус, забезпечений міжнародними гарантіями, підтримує 12% опитаних.

Серед оборонних стратегій, які можуть бути ефективними для захисту від повторного нападу Росії, опитані вважать найефективнішими вступ до НАТО (60%) і відновлення ядерного статусу держави (39%). Найменш ефективною, на думку респондентів, є створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення незалежно від того, чиї війська будуть залучені до її контролю.

Згідно з опитуванням, підтримка вступу до ЄС досягла рекордного рівня за весь період моніторингу Фонду «Демократичні ініціативи»: 69% опитаних підтримують європейську інтеграцію України, що на 14 відсоткових пунктів більше, ніж у лютому 2022 року. Ідею не приєднуватися до жодного союзу підтримало 18% респондентів.

Інфографіка: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва

Респонденти від 18 до 49 років на 11,5% частіше повідомляли про підтримку вступу до Євросоюзу порівняно з респондентами, яким за 50 років. Опитані, які до повномасштабного вторгнення проживали у центральних і західних областях, на 16% частіше підтримували євроінтеграцію, ніж жителі південних і східних областей.

Методологія

Опитування проводилося методом face-to-face, участь взяли 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Контекст

Україна розглядає членство в НАТО як найкращу гарантію своєї майбутньої безпеки. Відповідно до ст. 5 Пакту про взаємну оборону НАТО члени погоджуються розглядати напад на одного як напад на усіх і приходити один одному на допомогу. Запрошення України до НАТО – перший пункт Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський наприкінці вересня представив у США і презентував у Верховній Раді.

Хоча НАТО заявило, що Україна приєднається до Альянсу і шлях країни «незворотний», воно поки не надіслало запрошення і не встановило терміни членства.