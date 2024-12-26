Майже 70% українців вважають, що експати повинні голосувати на виборах – опитування

Населення України скоротилося на 10 млн, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляла ООН.

Більшість українців (67%) вважають, що громадяни України, які виїхали за кордон, повинні брати участь у виборчих процесах країни, про це свідчить опитування соціологічний центр «СОЦИС» на прохання УП . Водночас 28,2% респондентів проти того, щоб експати впливали на обрання влади в Україні.

Ключові факти

На запитання про те, чи мають українці, які виїхали за кордон, таке саме право визначати владу в Україні, як громадяни, які залишились у країні, 67% респондентів відповіли «так, звичайно, бо вони залишаються громадянами України».

Водночас 28,2% опитаних вважають, що люди, які залишили країну, не мають права впливати на обрання влади в Україні, 4,9% – важко відповісти.

У питанні дистанційного голосування через застосунок «Дія», поштою чи іншими способами відповіді розділились. Зокрема, виступає проти такої ідеї 48,6% опитаних, а підтримує ініціативу – 44,2%.

Відповідаючи на запитання, хто має отримати право скористатись новими можливостями, якщо інструменти дистанційного голосування все ж запровадять, найбільше (32,2%) серед опитаних було тих, хто категорично виступає проти дистанційного голосування через ризики фальсифікацій.

Значну підтримку отримало запровадження нових можливостей для: військових (28,7%), людей з прифронтових територій (20,3%), українців за кордоном (15,8%).

Методологія

Опитування проводилось 5–11 грудня серед репрезентативної вибірки по всій країні, не включаючи окуповані території, методом телефонного інтервʼю. Було опитано 2000 респондентів, похибка дослідження складає не більше ніж 2,6%.

Контекст

До повномасштабної війни населення України становило 42 млн осіб, включно з жителями окупованого Криму. Згідно з даними урядової Стратегії демографічного розвитку, до липня 2024 року населення України скоротилося до 35,8 млн, з яких 31,1 млн проживали на територіях, що перебувають під контролем Києва. Уряд прогнозує, що населення продовжить скорочуватися, і до 2041 року в Україні проживатимуть 28,9 млн осіб, а до 2051-го – 25,2 млн.

Основними причинами такої тенденції уряд називає депопуляцію – коли смертність перевищує народжуваність, трудову міграцію, окупацію частини території країни та нові виклики, повʼязані з війною.

Як може змінитися демографія у найближчі роки, чи можна уповільнити динаміку і де шукати працівників бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

За даними МЗС, загалом за кордоном перебуває близько 7,7 млн громадян України, більша частина з яких виїхали вимушено через російське вторгнення. Із них яких 5,3 млн або 69% - в державах-членах ЄС, у США – близько 880 000, у Канаді – близько 408 000, у Великій Британії — близько 200 000 громадян України, пише DW.