Майже 60% журналістів очікують катастрофічних наслідків для медіа від зупинки допомоги США – опитування ІМІ

Більшість опитаних медійників (59,2%) вважають, що зупинка програм підтримки медіа від США може мати катастрофічні наслідки і призведе до закриття або суттєвого скорочення роботи багатьох незалежних медіа, свідчать результати опитування Інституту масової інформації (ІМІ), проведеного з 27 січня до 2 лютого.

Ключові факти

Згідно з опитуванням, ще 30% медійників очікують значного негативного впливу, проте вірять у можливість пошуку нових рішень для підтримки медіа. 5% редакцій заявили, що вплив буде помірним і вони зможуть вижити завдяки іншим ресурсам. Лише 4,2% опитаних зазначили, що вплив буде мінімальним і вони продовжать працювати, як і працювали. Решта 1,6% не змогли відповісти на запитання.

Інфографіка: ІМІ

Першими рішеннями медійників після негайної зупинки американського фінансування стали: скорочення в колективі (7,5% опитаних), проблеми з орендою офісу (9,5%), зменшення обсягів виробництва контенту (11%), скорочення зарплат і перехід на часткову зайнятість (10,5%).

медійників після негайної зупинки американського фінансування стали: скорочення в колективі (7,5% опитаних), проблеми з орендою офісу (9,5%), зменшення обсягів виробництва контенту (11%), скорочення зарплат і перехід на часткову зайнятість (10,5%). У разі, якщо міжнародне фінансування медійного сектору не відновиться протягом трьох місяців, опитані медійники заявили про такі очікувані наслідки (можна було обрати кілька відповідей): скорочення виробництва контенту (41%), скорочення штату (40%), перехід на часткову зайнятість або скорочення зарплат (35%), втрата доступу до критично важливих ресурсів для виробництва контенту (35%), перехід на віддалену роботу через неможливість орендувати офіс (32%), використання непрозорих джерел фінансування (казино, джинса тощо (12%), 8,5% опитаних медіа та ГО закриються.

(можна було обрати кілька відповідей): скорочення виробництва контенту (41%), скорочення штату (40%), перехід на часткову зайнятість або скорочення зарплат (35%), втрата доступу до критично важливих ресурсів для виробництва контенту (35%), перехід на віддалену роботу через неможливість орендувати офіс (32%), використання непрозорих джерел фінансування (казино, джинса тощо (12%), 8,5% опитаних медіа та ГО закриються. Лише 19% опитаних медіа заявили, що будуть продовжувати роботу на тому самому рівні, що й до зупинки грантової підтримки.

Як альтернативні джерела фінансування наразі медійниками розглядаються (можна було обрати кілька варіантів відповіді): пошук грантових конкурсів серед європейських донорів (84%); пошук комерційних партнерств, збільшення обсягів реклами (53%); краудфандинг, збір донатів і створення спільнот для підтримки медіа (48%); державне фінансування (11%); розміщення реклами грального бізнесу і крипти (10%); запровадження платної підписки на медіа (9%); розміщення джинси (8%).

наразі медійниками розглядаються (можна було обрати кілька варіантів відповіді): пошук грантових конкурсів серед європейських донорів (84%); пошук комерційних партнерств, збільшення обсягів реклами (53%); краудфандинг, збір донатів і створення спільнот для підтримки медіа (48%); державне фінансування (11%); розміщення реклами грального бізнесу і крипти (10%); запровадження платної підписки на медіа (9%); розміщення джинси (8%). За даними опитування, лише 15,8% опитаних повідомили, що не отримували жодних грантів від американських організацій. Водночас 35% медіа отримували понад 75% фінансування саме з американських грантів. Ще 15,8% редакцій залежать від цих коштів на рівні 50–75% бюджету. У 12,5% опитаних американські гранти становили 25–50% бюджету, а в 10% ці гранти становили 10–25% бюджету. Лише в 4,2% такі гранти становили менше 10% бюджету.

Про опитування

ІМІ провів анонімне кількісне онлайн-опитування журналістів методом адресного анкетування з 27 січня до 2 лютого 2025 року. В опитуванні взяли участь 120 представників різних типів медіа з усіх регіонів України. Максимальна похибка становить 5%.

Контекст

USAID було створено 1961 року для надання гумдопомоги іншим країнам. Це агентство – найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 млрд допомоги в усьому світі: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів.

3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США. Того самого дня Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.

Forbes Ukraine розібрався, які медіа постраждають найбільше від призупинення фінансування USAID – читайте тут.