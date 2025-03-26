Чат-бот Grok від xAI Ілона Маска став доступний у Telegram

Чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, який розробила компанія Ілона Маска xAI, став доступним у месенджері Telegram, повідомив мільяредер у своїй соцмережі Х 26 березня. Telegram нещодавно досяг 1 млрд активних користувачів щомісяця, повідомив його засновник Павло Дуров.

Ключові факти

«Grok тепер у Telegram», – написав Маск.

Користувачі з преміум-акаунтом Telegram зможуть користуватися чат-ботом безкоштовно, йдеться на сторінці Grok.

Розширені функції, такі як «Think» або «DeepSearch», доступні лише у додатках Grok або X, і не працюють у Telegram.

Під час запуску у Telegram чат-бот повідомляє: «Я Grok, передова розмовна модель xAI для серйозних і не дуже дискусій… Просто надішліть повідомлення, щоб почати, і отримуйте задоволення!»

Контекст

Чат-бот Grok американського мільярдера Ілона Маска 8 грудня став загальнодоступним. Продукт розробила компанія xAI, яка у травні 2024-го залучила $6 млрд, отримавши оцінку понад $40 млрд.

Тепер Grok може позмагатися з популярними чат-ботами ChatGPT від OpenAI, Google Gemini та Microsoft Copilot. Відмінна риса чат-бота Маска – пошук інформації у реальному часі серед публікацій у соцмережі Х із понад 600 млн місячних користувачів, писав Маск у X у травні 2024-го. На що здатен Grok Ілона Маска – читайте у краш-тесті Forbes Ukraine.