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На Київщині через дронову атаку РФ загорілися склади, до гасіння залучили спецтехінку і пожежний потяг (фото)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

На території Бориспільського району Київщини внаслідок ворожої атаки безпілотників загорілося складське приміщення площею 15 000 квадратних метрів, повідомляє ДСНС 20 грудня. Загиблих та постраждалих немає.

Ключові факти

  • Загоряння сталося о 00:50 внаслідок атаки РФ, пожежу локалізовали о 04:05.
  • До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту «Бориспіль», місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.
  • На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. 
ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

ДСНС України

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Контекст

Зранку 20 грудня через російську ракетну атаку на Київ постраждали люди, пошкоджені будинки та автомобілі, повідомив мер Віталій Кличко. За даними КМВА, постраждали про семеро людей, двох із них госпіталізували. За інформацією медиків, загиблих немає.

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