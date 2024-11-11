Дамбу Курахівського водосховища підірвали. Що про це відомо (оновлено)

Росіяни пошкодили Тернівську дамбу Курахівського водосховища, що на Донеччині, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій – як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині.

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Удар по дамбі потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій – як на Донеччині, так і на Дніпровщині, заявив Філашкін.

Станом на 16:00 встановлено, що рівень води в річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Підтоплень житла наразі не зафіксовано.

За даними DeepState, дамбу зруйновано. «Зокрема, повідомляється про пошкодження механізму регулювання рівня води», – заявили аналітики.

Генштаб ЗСУ інформує, що на Курахівському напрямку ситуація залишається складною. Поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки та Курахового відбито вісім штурмів, захисники ведуть ще 13 боєзіткнень станом на 16:00.

Оглянути дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади наразі неможливо через обстріли, водночас у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води, про це «Суспільне Донбас» повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

«Ми маємо інформацію по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так, як якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена», – уточнив Падун.

Першим про підрив дамби на річці Вовча повідомив український телеграм-канал «Курахівський напрямок».

Джерела видання «Новини Донбасу» в екстрених службах повідомили, що Курахове обстріляли близько 10:00, через що було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

Видання стверджує, що вода в річці Вовча піднялася поки що на один метр. При цьому в селах Богатир, Олексіївка, Андріївка, Костянтинопіль, розташованих уздовж річки, підтоплень не зафіксовано.

«Дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами, переміщення бронетехніки по грунтовим дорогам навколо цих н.п., звісно ж, обмежено», – повідомив у себе в телеграм-каналі військовослужбовець 24 ОШБ «Айдар», мер міста Генічеськ Херсонської області Станіслав Бунятов.

Мапа DeepState

Контекст

В останні місяці РФ наступає в районі Курахівського водосховища, вже зайняла кілька населених пунктів біля Курахового. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Курахівському напрямку росіяни здійснили 48 атак біля Іллінки, Воздвиженки, Новодмитрівки та Катеринівки.

Курахівське водосховище знаходиться на річці Вовча, витік якої біля села Прогрес, вона протікає Донецькою та Дніпропетровською областями. Місто Курахове стоїть на березі річки та водосховища, яке створили, аби охолоджувати Курахівську ТЕС.

Курахівська ТЕС не працює з весни минулого року. Працівники ТЕС розібрали її на запчастини, які використовували для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК, писало WSJ. З ТЕС вивезли все обладнання, а на обʼєкті залишилося тільки те, що неможливо було евакуювати. У ДТЕК вірять, що зможуть відновити станцію.