Дамбу Кураховского водохранилища подорвали. Что об этом известно (обновляется)

Россияне повредили Терновскую дамбу Кураховского водохранилища Донецкой области, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей – как на Донетчине, так и на Днепропетровщине.
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Подробности
- Удар по дамбе потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей – как на Донетчине, так и на Днепровщине, заявил Филашкин.
- По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилищ пока не зафиксировано.
- По данным DeepState, дамба разрушена. «В частности, сообщается о повреждении механизма регулирования уровня воды», – заявили аналитики.
- Генштаб ВСУ информирует, что на Кураховском направлении ситуация остается сложной. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки и Курахового отбиты восемь штурмов, защитники ведут еще 13 боестолкновений по состоянию на 16:00.
- Осмотреть дамбу возле села Старые Терны Кураховской общины пока невозможно из-за обстрелов, в то же время в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья, фиксируют подъем воды, об этом «Суспильне Донбасс» сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
- «Мы имеем информацию по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода так, как если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена», – уточнил Падун.
- Первым о подрыве дамбы на реке Волчья сообщил украинский телеграмм-канал «Кураховское направление».
- Источники издания «Новости Донбасса» в экстренных службах сообщили, что Курахово обстреляли около 10:00, из-за чего была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.
- Издание утверждает, что вода в реке Волчья поднялась пока на один метр. При этом в селах Богатырь, Алексеевка, Андреевка, Константинополь, расположенных вдоль реки, подтопления не зафиксированы.
- «Дороги остаются пригодными для использования, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих н.п., конечно же, ограничено», – сообщил у себя в телеграмм-канале военнослужащий 24 ОШБ «Айдар», мэр города Геническ Херсонской области Станислав Бунятов.
Контекст
В последние месяцы РФ наступает в районе Кураховского водохранилища, уже заняла несколько населенных пунктов возле Курахово. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Кураховском направлении россияне совершили 48 атак возле Ильинки, Воздвиженки, Новодмитровки и Екатериновки.
Кураховское водохранилище находится на реке Волчья, устье которой возле села Прогресс, она протекает по Донецкой и Днепропетровской областях. Город Курахово стоит на берегу реки и водохранилища, которое создали, чтобы охлаждать Кураховскую ТЭС.
Кураховская ТЭС не работает с весны прошлого года. Сотрудники ТЭС разобрали ее на запчасти, которые использовали для ремонта других поврежденных электростанций холдинга ДТЭК, писало WSJ. С ТЭС вывезли все оборудование, а на объекте осталось только то, что невозможно было эвакуировать. В ДТЭК верят, что смогут восстановить станцию.
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