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Данія виділить €130 млн гарантій для своїх компаній, що інвестуватимуть в український ОПК

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Уряд Данії вводить державну гарантію, що покриває до 70% інвестицій (загалом €130 млн) данських компаній в українські оборонні підприємства через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO). Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко 25 березня.

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Деталі 

  • Це знижує ризики для данських інвесторів і відкриває їм доступ до українського досвіду, інновацій та можливостей тестування зброї в бойових умовах, заявила Свириденко. Вона зазначила, що EIFO добре відомий данському бізнесу, адже підтримує як його, так і українські компанії.  
  • Фонд пропонує гарантії експортних кредитів для захисту від ризиків неплатежів, прямі позики українським покупцям данських товарів і послуг, а також капітал для розширення діяльності данських фірм в Україні.  

Контекст 

У листопаді 2024 року Україна й Данія домовилися про впровадження механізму fast-track (швидкий шлях) для залучення інвестицій. Цей механізм полегшує доступ данського бізнесу до України, усуваючи адміністративні перепони. 

Угода базується на попередньому меморандумі від квітня 2024 року, який передбачав €40 млн для фонду EIFO та €380 млн на підтримку критичної інфраструктури з відновлюваною енергетикою.  

Міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу повідомив, що уряд виділив щонайменше 300 млн крон (близько $43 млн) для Дансько-українського фонду, який стимулює інвестиції данських компаній. Завдяки цьому Україна отримала військову й гуманітарну допомогу, а бізнес – фінансування та інструменти для зниження ризиків при роботі з українськими партнерами.

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