Україна та Данія домовилися про впровадження механізму швидкого залучення інвестицій

Україна та Данія домовилися про впровадження механізму fast-track (швидкий шлях) для залучення інвестицій. Меморандум про взаєморозуміння підписали уряди обох країн під час Дансько-українського бізнес-форуму, який відбувся 25 листопада у Києві, повідомила пресслужба Мінекономіки 27 листопада.

Деталі

Документ підписали Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Український уряд очікує, що підписання документа сприятиме покращенню бізнес-клімату між країнами.

Механізм fast-track для інвестицій передбачає полегшення входження данського бізнесу на український ринок шляхом швидкого подолання адміністративних барʼєрів.

Представники України та Данії регулярно зустрічатимуться з данськими компаніями, щоб обговорювати труднощі ведення бізнесу, і забезпечать постійний зв’язок між урядами для розвʼязання нагальних питань, йдеться у повідомленні.

Контекст

Документ став продовженням меморандуму, підписаного у квітні 2024 року, який передбачав фінансування близько €40 млн для інвестиційного фонду EIFO та додаткові €380 млн на підтримку критичної інфраструктури з відновлюваною енергетикою.

Уряд Данії виділив додаткові кошти для Дансько-українського фонду, що сприяв залученню інвестицій данських компаній в Україну, заявив міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу. Йшлося про щонайменше 300 млн крон (приблизно $43 млн).

Завдяки фонду Україна отримала військову та гуманітарну допомогу, а бізнес – широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестували і торгували з українськими партнерами.