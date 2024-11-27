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Україна та Данія домовилися про впровадження механізму швидкого залучення інвестицій

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу /пресслужба Мінекономіки

Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу Фото пресслужба Мінекономіки

Україна та Данія домовилися про впровадження механізму fast-track (швидкий шлях) для залучення інвестицій. Меморандум про взаєморозуміння підписали уряди обох країн під час Дансько-українського бізнес-форуму, який відбувся 25 листопада у Києві, повідомила пресслужба Мінекономіки 27 листопада.

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Деталі 

  • Документ підписали Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.
  • Український уряд очікує, що підписання документа сприятиме покращенню бізнес-клімату між країнами.
  • Механізм fast-track для інвестицій передбачає полегшення входження данського бізнесу на український ринок шляхом швидкого подолання адміністративних барʼєрів.
  • Представники України та Данії регулярно зустрічатимуться з данськими компаніями, щоб обговорювати труднощі ведення бізнесу, і забезпечать постійний зв’язок між урядами для розвʼязання нагальних питань, йдеться у повідомленні.

Контекст 

Документ став продовженням меморандуму, підписаного у квітні 2024 року, який передбачав фінансування близько €40 млн для інвестиційного фонду EIFO та додаткові €380 млн на підтримку критичної інфраструктури з відновлюваною енергетикою.

Уряд Данії виділив додаткові кошти для Дансько-українського фонду, що сприяв залученню інвестицій данських компаній в Україну, заявив міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу. Йшлося про щонайменше 300 млн крон (приблизно $43 млн).

Завдяки фонду Україна отримала військову та гуманітарну допомогу, а бізнес – широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестували і торгували з українськими партнерами.

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