ДБР хоче обмежити термін ознайомлення Порошенка з «вугільною справою»

ДБР просить суд обмежити терміни ознайомлення зі справою пʼятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку, повідомляє пресслужба бюро 13 лютого. Лідера партії «Європейська солідарність» підозрюють у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Ключові факти

Слідчі ДБР подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Зокрема, підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам і топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам.

ДБР нагадало, що завершило розслідування справи щодо організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд грн ще 2 вересня 2022 року.

Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

«Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження», – повідомили у ДБР.

Порошенка підозрюють у тому, що він, начебто діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

У вересні–листопаді 2021 року у цій справі було повідомлено про підозру ще одному з колишніх народних депутатів та міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. За версією слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Що нібито підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України й ведення проти неї підривної діяльності.

Провадження здійснювалось за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Контекст

12 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти народного депутата Петра Порошенка. Санкції запроваджені безстроково.

Обмеження передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань, заборону участі в приватизації, оренді державного майна тощо.

У відеокоментарі Порошенко назвав це рішення «антиконституційним» і «політично вмотивованим».

СБУ пояснила рішення РНБО про санкції «загрозами державній безпеці». Згідно з повідомленням, пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на «наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб».