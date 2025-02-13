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Крім Порошенка РНБО запровадила санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука. Указ – на сайті президента

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

2 хв читання

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це Forbes Ukraine повідомило джерело серед керівництва «Слуги народу». Оновлено: пізніше на сайті президента України зʼявився указ про рішення РНБО.

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Ключові факти

  • Джерело підтвердило, що до санкційного списку, окрім народного депутата Петра Порошенка, потрапили Коломойський, Жеваго, Боголюбов і Медведчук.
  • Коломойський з 2 вересня 2023-го перебуває в ізоляторі за підозрою Бюро економічної безпеки у махінаціях у ПриватБанку на 5,8 млрд грн. За схожою справою він отримав підозру і від детективів Національного антикорупційного бюро України. Третю підозру Коломойському вручили 8 травня 2024-го співробітники Нацполіції. Його вважають причетним до замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003-му через спір навколо «Дніпроспецсталі». 
  • Жеваго повідомили про підозру у серпні 2023-го, зокрема, у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у справі. Слідчі стверджують: аби не допустити втрату акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, на початку березня Жеваго нібито вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня – квітня він, за версією слідства, передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – суддям ВС, решта – за посередницькі послуги).
  • Стосовно Боголюбова, який виїхав до Австрії, ДБР відкрило справу про незаконний виїзд з України за підробленими документами. 
  • Медведчук був затриманий СБУ у 2022 році, згодом під час обміну з РФ його звільнили, повернувши з полону 215 захисників. Йому висунуто підозру в державній зраді та сприянні тероризму.
  • Доповнено. Пізніше 13 лютого указ №81/2025 про запровадження санкцій був опублікований на сайті президента України. Він набирає чинності з дня опублікування.
  • Санкції проти Коломойського, Жеваго, Боголюбова, Медведчука і Порошенка запроваджені безстроково.
  • Обмеження передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань, заборона участі у приватизації, оренді державного майна тощо.

Контекст

Напередодні стало відомо, що санкції застосували і проти народного депутата, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Сам Порошенко назвав це рішення «антиконституційним» і «політично вмотивованим».

Напередодні повномасштабної війни, 21 грудня 2021-го, Порошенку підписала підозру в держзраді СБУ. Він нібито брав участь у схемі голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. За версією СБУ, Порошенко допоміг зірвати постачання вугілля з ПАР, щоб натомість в Україну постачали вугілля, яке видобувається на окупованій частині Донбасу.

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