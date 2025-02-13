ГБР хочет ограничить срок ознакомления Порошенко с «угольным делом»

ГБР просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, сообщает пресс-служба бюро 13 февраля. Лидер партии «Европейская солидарность» подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Ключевые факты

Следователи ГБР подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования. В частности, подозреваемым действующим и бывшим народным депутатам и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам.

ГБР напомнило, что завершило расследование дела по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн еще 2 сентября 2022 года.

Тогда же материалы дела были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым.

«Однако подозреваемые, в частности действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства», – сообщили в ГБР.

Порошенко подозревают в том, что он, якобы действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

В сентябре–ноябре 2021 года по этому делу было сообщено о подозрении еще одному из бывших народных депутатов и министру энергетики. Они подозреваются в покупке за средства государства в ОРДЛО угля. По версии следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что якобы подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

Производство производилось по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Контекст

12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против народного депутата Петра Порошенко. Санкции введены бессрочно.

Ограничения предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества и т.д.

В видеокомментарии Порошенко назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».

СБУ объяснила решение СНБО о санкциях «угрозами государственной безопасности». Согласно сообщению, предложения по применению санкций на рассмотрение СНБО были вынесены с учетом «имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц».