DeepSeek може повторити долю TikTok. У США заявили про загрозу витоку даних до Китаю

Американські законодавці планують 6 лютого внести на розгляд законопроєкт, який заборонить використання чат-бота DeepSeek на урядових пристроях через побоювання передачі даних користувачів китайському уряду, пише WSJ .

Деталі

Ініціатори законопроєкту – конгресмени Дарін ЛаГуд (республіканець) і Джош Готтгаймер (демократ). Останній заявив, що такі дії необхідні для захисту інформації від «ворога».

Експерти виявили в додатку DeepSeek прихований код, що міг передавати дані користувачів до China Mobile – державного телекомунікаційного оператора Китаю, забороненого в США.

Такий аналіз оприлюднив Іван Царинний, CEO Feroot Security, яка спеціалізується на кібербезпеці. Він стверджує, що DeepSeek збирає і передає до Китаю всю інформацію, яку отримує від американських користувачів.

Ці висновки стали підставою для законопроєкту, який готують ЛаГуд і Готтгаймер. Вони є провідними представниками своїх партій у підкомітеті Палати представників з питань розвідки.

Контекст

Аналогічні заборони вже ухвалили Австралія, Південна Корея та Італія. У США застосунок вже заблокували деякі федеральні агентства, зокрема ВМС і NASA, а Техас став першим штатом, який запровадив заборону через загрозу національній безпеці.

Раніше Конгрес США застосовував подібну стратегію до TikTok: спершу заборонив його на урядових пристроях у 2022 році, а згодом ухвалив закон, що вимагав продажу американської частини компанії. Після того, як дедлайн минув без зміни власника, президент Трамп продовжив термін для пошуку покупця.

Китайський стартап DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом – DeepSeek R1. Завдяки своїй високій ефективності та низьким витратам вона поставила під питання панування американських компаній у сфері ШІ.

Модель DeepSeek споживає в 10 разів менше ресурсів, ніж аналоги від таких гігантів, як Meta та OpenAI.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував вихід DeepSeek R1 як «дзвіночок для наших галузей», що вимагає максимальної уваги до боротьби за лідерство в цій сфері.