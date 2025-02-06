DeepSeek может повторить судьбу TikTok. В США заявили об угрозе утечки данных в Китай

Американские законодатели планируют 6 февраля внести на рассмотрение законопроект, который запретит использование чат-бота DeepSeek на правительственных устройствах из-за опасений передачи данных пользователей китайскому правительству, пишет WSJ .

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Инициаторы законопроекта – конгрессмены Дарин ЛаГуд (республиканец) и Джош Готтгаймер (демократ). Последний заявил, что такие действия необходимы для защиты информации от «врага».

Эксперты обнаружили в приложении DeepSeek скрытый код, который мог передавать данные пользователей China Mobile – государственному телекоммуникационному оператору Китая, запрещенному в США.

Такой анализ обнародовал Иван Царинный, CEO Feroot Security, которая специализируется на кибербезопасности. Он утверждает, что DeepSeek собирает и передает в Китай всю информацию, получаемую от американских пользователей.

Эти выводы стали основанием для законопроекта, который готовят ЛаГуд и Готтгаймер. Они являются ведущими представителями своих партий в подкомитете Палаты представителей по разведке.

Контекст

Аналогичные запреты уже приняли Австралия, Южная Корея и Италия. В США приложение уже заблокировали некоторые федеральные агентства, в том числе ВМС и NASA, а Техас стал первым штатом, который ввел запрет из-за угрозы национальной безопасности.

Ранее Конгресс США применял подобную стратегию к TikTok: сначала запретил его на правительственных устройствах в 2022 году, а затем принял закон, требовавший продажи американской части компании. После того, как дедлайн прошел без смены владельца, президент Трамп продлил срок для поиска покупателя.

Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфэном, 20 января представил новую модель искусственного интеллекта с открытым кодом – DeepSeek R1. Благодаря своей высокой эффективности и низким затратам она поставила под вопрос господство американских компаний в сфере ИИ.

Модель DeepSeek потребляет в 10 раз меньше ресурсов, чем аналоги таких гигантов, как Meta и OpenAI.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал выход DeepSeek R1 как «звоночек для наших отраслей», требующий максимального внимания к борьбе за лидерство в этой сфере.