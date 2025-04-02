«День визволення». Трамп готується ескалувати торгову війну проти партнерів

Президент США Дональд Трамп готовий запровадити в середу, 2 квітня, нові масштабні тарифи проти глобальних торговельних партнерів. Деталі тарифних планів Трампа – так званого «Дня визволення» – все ще формулюються і обговорюються в адміністрації президента. Очікується, що Трамп оголосить про них о 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом).

Деталі

Напередодні Трамп провів кількагодинні закриті наради з найближчими радниками, розглядаючи варіанти економічного тиску на торговельних партнерів, пише FT. Попри занепокоєння бізнесу, у Білому домі наполягають, що рішення ухвалене в інтересах американців, особливо середнього класу.

Інвестори реагують стримано, але з пересторогою. Волатильність на Волл-стріт зростає, трейдери уникають ризикових активів. «Інвесторська спільнота повсюдно стривожена», – заявив Роберт Тіпп, керівник відділу глобальних облігацій PGIM. За його словами, останніми тижнями ринки демонструють ознаки нестабільності, адже учасники намагаються мінімізувати ризики.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що мита набудуть чинності «негайно» та відкинула занепокоєння щодо падіння фондових ринків. «Білий дім не має наміру змінювати політику через тимчасові коливання», – наголосила вона.

Водночас представники фінансового сектору відзначають, що рішення Трампа може спровокувати довготривалу нестабільність.

Очікується, що Трамп оголосить мита проти основних торговельних партнерів США, але залишається відкритим питання про їхній масштаб та наслідки. Чи вдасться йому знайти баланс між економічним тиском та збереженням стабільності – поки що невідомо. «2 квітня може стати вирішальним днем», – заявив Крістофер Крюгер з TD Cowen Washington Research Group. «Це або стратегічний маневр, або серйозний зсув у торговельній політиці США», – вважає аналітик.

Дефіцит та профіцит торгівлі товарами США з основними торговими партнерами у 2024 році (інфографіка: Reuters)

Контекст

Фінансові ринки готуються до невизначеності. Індекс волатильності VIX зріс на 4,6 пункти за останній тиждень, а очікувані коливання на ринку акцій перевищують довгостроковий середній рівень.

Один із головних аргументів прихильників мит – фіскальний. За оцінками Білого дому, нові мита здатні принести до $700 млрд у державну скарбницю США. Це має покрити частину витрат на податкові пільги Трампа, зокрема скасування податку на чайові або зменшення податку на прибуток, пише WSJ.

Проте експерти попереджають: якщо мита будуть змінюватися залежно від ходу переговорів з окремими країнами, це унеможливить довгострокове планування бюджету. Ініціатива, яка має приносити передбачуваний дохід, перетворюється на політичний інструмент, позбавлений стабільності.