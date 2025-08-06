Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту, обслуговування та логістики для гаубиць M777 на суму $203,5 млн. Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері оборони та безпеки США (DSCA).

Деталі

Угода складається з двох контрактів. Перший, на $104 млн, включає постачання обладнання, ремонт, навчання та підтримку для гаубиць M777. Другий, на $99,5 млн, охоплює транспортні та логістичні послуги. Такі запити надійшли від України.

Головним підрядником першого контракту буде британська BAE Systems, а для другого підрядника оберуть серед затверджених постачальників США. Компенсаційні угоди наразі не передбачені, але їх можуть узгодити між покупцем і підрядником.

Ця угода підтримує безпеку України, сприяючи стабільності в Європі, відповідно до зовнішньополітичних цілей США, йдеться у повідомленні.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 14 липня після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте оголосив про угоду щодо постачання Україні зброї. Деталі про види озброєння чи суму не розкрили, але Трамп згадав «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте уточнив, що угода включає боєприпаси та ракети. Витрати покриватимуть країни НАТО, а не США.

За даними Axios, США планують продати союзникам по НАТО зброю на $10 млрд для передачі Україні, і це лише перший етап. Окрім двох систем Patriot, профінансованих Німеччиною, Норвегія готова оплатити ще одну. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно 10 таких систем, і пошук фінансування триває.

2 серпня Reuters повідомило, що США та НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні. Кошти країн НАТО використовуватимуть для закупівлі американської зброї з пріоритетного списку потреб України (PURL). Україна визначатиме потреби на суми близько $500 млн, а союзники під координацією Рютте узгоджуватимуть, хто оплатить чи передасть озброєння. Очікується, що союзники нададуть Україні зброї на $10 млрд, хоча терміни залишаються невизначеними.