Франція не долучиться до плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, який передбачає закупівлю європейськими країнами американської зброї для України. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Деталі

У матеріалі зазначається, що під час зустрічі в Овальному кабінеті генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав чотири країни Північної Європи, а також Велику Британію та Нідерланди, які підтримують ініціативу постачання американської зброї Україні.

Франція, президент якої Емманюель Макрон неодноразово закликав до розвитку власної європейської оборонної промисловості через закупівлі всередині регіону, була помітно відсутня у цьому списку.

Двоє французьких посадовців, обізнаних із ситуацією, пояснили, що Париж не братиме участі в цій схемі саме через прагнення зміцнювати власну оборонну базу. Крім того, французький уряд працює над збільшенням витрат на оборону, одночасно намагаючись скоротити бюджетний дефіцит і зменшити видатки.

Водночас уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що через обмеженість європейських виробничих потужностей закупівля американської зброї є одним із найшвидших способів забезпечити Україну необхідним озброєнням.

Контекст

14 липня президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість між США та НАТО, згідно з якою європейські союзники фінансуватимуть постачання американської зброї Україні. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що його країна не долучиться до ініціативи США щодо закупівлі американського озброєння для України через НАТО.