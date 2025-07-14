Президент США Дональд Трамп 14 липня оголосить новий план постачання зброї Україні, який може включати наступальні озброєння. Про це пише Axios з посиланням на джерела.

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Цей крок знаменує значну зміну в політиці Трампа, який раніше підтримував надання Києву лише оборонного озброєння, щоб уникнути ескалації конфлікту. За даними джерел, американські, українські та європейські посадовці сподіваються, що ця ініціатива вплине на хід війни та змусить президента РФ Володимира Путіна переглянути свої плани щодо припинення вогню.

Співрозмовники Axios зазначають, що до плану можуть увійти далекобійні ракети, здатні вражати цілі в глибині Росії, зокрема в Москві, хоча остаточне рішення ще не підтверджене.

«Трамп дуже розлючений на Путіна. Завтрашня заява буде вкрай жорсткою», – заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

План представлять на зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте. За пропозицією президента України Володимира Зеленського, озвученою на червневому саміті НАТО, озброєння, яке США нададуть Києву, фінансуватимуть європейські країни.

«Зеленський поводився адекватно, як людина, що відповідає рівню саміту НАТО. Його команда також виглядала належно, тож діалог був продуктивним», – зазначив анонімний американський чиновник.

За інформацією Axios, у липні під час телефонної розмови Путін повідомив Трампу про підготовку нового наступу протягом наступних 60 днів, спрямованого на захоплення українських регіонів із значною російською присутністю до їхніх адміністративних кордонів.

«Він хоче забрати все», – передав Трамп президенту Франції Емманюелю Макрону після розмови з Путіним, за словами джерела, близького до переговорів.

13 липня ввечері Трамп повідомив журналістам, що постачання Україні через європейські країни включатиме «різноманітне високотехнологічне військове обладнання», зокрема системи ППО Patriot.

Він заявив, що європейські країни «повністю компенсують» витрати США, назвавши це «бізнесом». Трамп також висловив розчарування діями Путіна, який, попри заяви про мир, посилив атаки на Україну.

Контекст

З 1 липня США тимчасово призупинили постачання частини озброєнь Україні через необхідність проведення внутрішнього аудиту. Це рішення викликало гостру критику з боку демократів і окремих республіканців. В Україні попередили, що перерва в постачаннях може суттєво послабити її обороноздатність. 3 липня президент США Дональд Трамп заявив, що поставки зброї Україні не припиняються повністю.

Після телефонної розмови з Трампом у п’ятницю президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовилися про розширення співпраці в сфері ППО, спільного виробництва озброєнь, інвестицій та закупівель.

США вже відновили постачання 155-мм артилерійських боєприпасів і реактивних снарядів GMLRS. Крім того, Трамп пообіцяв розглянути можливість передачі Україні додаткового комплексу ППО Patriot.

10 липня Reuters, посилаючись на два джерела, повідомило, що Трамп планує надати Україні пакет військової допомоги вартістю близько $300 млн, скориставшись президентськими повноваженнями, як це робив Джо Байден. Процедура дозволяє президенту США в екстрених випадках самостійно приймати рішення про скорочення запасів армії США для підтримки союзників. Пакет включатиме ракети для систем ППО Patriot і ракети середньої дальності. Наразі адміністрація Трампа використовувала для України лише зброю, схвалену Байденом. Для подальшої допомоги українській армії уряд США має $3,86 млрд, раніше погоджених Конгресом.