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Держдеп США дозволив продаж Україні послуг з обслуговування та навчання для F-16 на $310,5 млн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг з підготовки, обслуговування літаків F-16 та супутнього обладнання на суму близько $310,5 млн. Про це повідомила Агенція воєнного співробітництва Пентагону.

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Деталі 

  • Агенція сертифікувала угоду, поінформувавши Конгрес США. «Україна запросила обладнання та послуги для підтримки своїх F-16», – зазначили в Агенції.

До пакета входять:

  • модернізація літаків;
  • навчання персоналу (експлуатація, обслуговування, підтримка);
  • запчастини та витратні матеріали;
  • наземне обладнання;
  • секретне та несекретне ПЗ;
  • технічна документація;
  • інженерні, логістичні та технічні послуги;
  • інші елементи підтримки.

Орієнтовна вартість – $310,5 млн, але кінцева сума може бути нижчою залежно від потреб, бюджету та підписаних контрактів. Основні підрядники – Lockheed Martin Aeronautics (США) та підрозділ BAE Systems (Велика Британія).

Для реалізації угоди не знадобиться відрядження додаткових представників США чи підрядників в Україну.

Контекст 

30 квітня адміністрація Трампа повідомила Конгрес про намір дозволити експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму від $50 млн. Це перший подібний крок за понад 100 днів після повернення Трампа до влади, ухвалений через кілька тижнів після призупинення всієї військової допомоги Україні. 

Конгрес у межах останнього пакета допомоги схвалив продаж зброї через DCS на суму понад $1 млрд. За адміністрації Байдена частину цих коштів уже використали для постачання Україні критично важливої зброї.

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