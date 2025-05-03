Держдеп США дозволив продаж Україні послуг з обслуговування та навчання для F-16 на $310,5 млн

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг з підготовки, обслуговування літаків F-16 та супутнього обладнання на суму близько $310,5 млн. Про це повідомила Агенція воєнного співробітництва Пентагону.

Деталі

Агенція сертифікувала угоду, поінформувавши Конгрес США. «Україна запросила обладнання та послуги для підтримки своїх F-16», – зазначили в Агенції.

До пакета входять:

модернізація літаків;

навчання персоналу (експлуатація, обслуговування, підтримка);

запчастини та витратні матеріали;

наземне обладнання;

секретне та несекретне ПЗ;

технічна документація;

інженерні, логістичні та технічні послуги;

інші елементи підтримки.

Орієнтовна вартість – $310,5 млн, але кінцева сума може бути нижчою залежно від потреб, бюджету та підписаних контрактів. Основні підрядники – Lockheed Martin Aeronautics (США) та підрозділ BAE Systems (Велика Британія).

Для реалізації угоди не знадобиться відрядження додаткових представників США чи підрядників в Україну.

Контекст

30 квітня адміністрація Трампа повідомила Конгрес про намір дозволити експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму від $50 млн. Це перший подібний крок за понад 100 днів після повернення Трампа до влади, ухвалений через кілька тижнів після призупинення всієї військової допомоги Україні.

Конгрес у межах останнього пакета допомоги схвалив продаж зброї через DCS на суму понад $1 млрд. За адміністрації Байдена частину цих коштів уже використали для постачання Україні критично важливої зброї.