Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість ракет за один виліт

Український пілот F-16 вперше в історії застосування американського винищувача F-16 знищив шість крилатих ракет противника за один виліт під час масованої атаки російських військ у грудні 2024 року. Про це повідомив начальник служби звʼязків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат із посиланням на розмову із самим пілотом.
Деталі
- Масований обстріл стався 13 грудня 2024 року: противник випустив майже 200 дронів разом із десятками балістичних і крилатих ракет. Основною метою українського винищувача були крилаті ракети.
- Пілот використав чотири ракети класу «повітря-повітря», щоб знищити перші цілі. Помітивши додаткову загрозу, він ризикнув і застосував авіаційну гармату, написав Ігнат, таким чином збив одразу дві ракети, які летіли поруч.
- «Вражати крилаті ракети за допомогою гармати – вкрай ризиковано через їхню високу швидкість і можливу детонацію. Проте я діяв як вчили інструктори у США, і зміг влучити. Як виявилося, одночасно було знищено дві ракети, що летіли поруч», – розповів пілот.
- Результати обʼєктивного контролю повністю підтверджують факт збиття шести крилатих ракет винищувачем F-16, написав Ігнат.
Контекст
У серпні 2024 року Україна отримала перші винищувачі F-16. Літаки передали чотири країни: Нідерланди – 42 одиниці (частина використовується для навчання), Данія – 19, Бельгія – 30 до 2028 року (перші будуть доставлені вже цього року), Норвегія – шість.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що F-16 значно посилять протиповітряну оборону України. Ці винищувачі також дозволять ефективно атакувати російські наземні цілі з безпечної відстані – не менше 40 км від лінії фронту.
F-16 – багатофункціональний винищувач четвертого покоління, перший політ якого відбувся в 1974 році. Завдяки можливості модернізації, цей літак випускається в різних варіантах, і за словами виробника Lockheed Martin, новітні модифікації можуть служити до 2060 року.
Це наймасовіший бойовий літак у світі: з моменту запуску було випущено понад 4600 одиниць. Станом на 2024 рік на активній службі перебувають 2145 F-16, що становить 15% від усіх бойових літаків у світі, згідно з даними Flight Global.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.