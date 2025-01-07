Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість ракет за один виліт

Український пілот F-16 вперше в історії застосування американського винищувача F-16 знищив шість крилатих ракет противника за один виліт під час масованої атаки російських військ у грудні 2024 року. Про це повідомив начальник служби звʼязків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат із посиланням на розмову із самим пілотом.

Деталі

Масований обстріл стався 13 грудня 2024 року: противник випустив майже 200 дронів разом із десятками балістичних і крилатих ракет. Основною метою українського винищувача були крилаті ракети.

Пілот використав чотири ракети класу «повітря-повітря», щоб знищити перші цілі. Помітивши додаткову загрозу, він ризикнув і застосував авіаційну гармату, написав Ігнат, таким чином збив одразу дві ракети, які летіли поруч.

«Вражати крилаті ракети за допомогою гармати – вкрай ризиковано через їхню високу швидкість і можливу детонацію. Проте я діяв як вчили інструктори у США, і зміг влучити. Як виявилося, одночасно було знищено дві ракети, що летіли поруч», – розповів пілот.

Результати обʼєктивного контролю повністю підтверджують факт збиття шести крилатих ракет винищувачем F-16, написав Ігнат.

Контекст

У серпні 2024 року Україна отримала перші винищувачі F-16. Літаки передали чотири країни: Нідерланди – 42 одиниці (частина використовується для навчання), Данія – 19, Бельгія – 30 до 2028 року (перші будуть доставлені вже цього року), Норвегія – шість.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що F-16 значно посилять протиповітряну оборону України. Ці винищувачі також дозволять ефективно атакувати російські наземні цілі з безпечної відстані – не менше 40 км від лінії фронту.

F-16 – багатофункціональний винищувач четвертого покоління, перший політ якого відбувся в 1974 році. Завдяки можливості модернізації, цей літак випускається в різних варіантах, і за словами виробника Lockheed Martin, новітні модифікації можуть служити до 2060 року.

Це наймасовіший бойовий літак у світі: з моменту запуску було випущено понад 4600 одиниць. Станом на 2024 рік на активній службі перебувають 2145 F-16, що становить 15% від усіх бойових літаків у світі, згідно з даними Flight Global.