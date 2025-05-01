Трамп схвалив перший продаж зброї Україні на $50 млн – Kyiv Post

Ключові факти

У середу, 30 квітня, адміністрація Трампа проінформувала Конгрес про свій намір дати «зелене світло» експорту продукції оборонного призначення в Україну через прямі комерційні продажі (Direct Commercial Sale, DCS) на суму від $50 млн.

Дозвіл є першим з того часу, як Трамп повернувся до Білого дому понад 100 днів тому і був отриманий лише за кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю військову допомогу Україні.

Конгрес у своєму останньому пакеті допомоги Україні схвалив продаж зброї, повʼязаної з DCS, на суму понад $1 млрд. Попередня адміністрація США за президента Джо Байдена дозволила використати частину цієї суми для передачі вкрай необхідної зброї.

З 2015 по 2023 рік США без зайвого шуму дозволили постійний експорт в Україну товарів та послуг військового призначення на суму понад $1,6 млрд через DCS.

За даними видання, всі DCS проходять тихо і про них не оголошують публічно, як про закордонні військові продажі.

Повідомлення про видачу ліцензії на продаж на суму $50 млн було подано до Конгресу в рамках Закону про контроль за експортом озброєнь — закону, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт товарів та послуг оборонного призначення.

Зазначається, що запропонований продаж охоплює експорт оборонної продукції, включаючи технічні дані, та оборонні послуги до України.

Контекст

На початку квітня президент Володимир Зеленський оголосив про намір України закупити у США системи ППО та озброєння на суму 30–50 млрд доларів як гарантію майбутньої безпеки. ʼБагато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і $30 млрд , і $50 млрд знайти на відповідний пакет», — казав президент.

У відповідь на цю пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, Трамп сказав, що Зеленський «завжди хоче придбати ракети». «Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети», – додав Трамп.