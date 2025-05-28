Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних ракет. Про це він заявив 28 травня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом в Берліні.

Деталі

Міністри оборони України та Німеччини підпишуть меморандум про фінансування виробництва в Україні далекобійних систем. Передбачається, що Київ матиме свободу використовувати цю зброю для захисту, зокрема для ударів по військових цілях за межами України.

Фрідріх Мерц зазначив, що це започаткує нову форму співпраці між Україною та Німеччиною у військово-промисловій сфері. Виробництво ракет може відбуватися як в Україні, так і в Німеччині.

Водночас Мерц уникнув прямої відповіді на запитання про постачання далекобійних ракет Taurus, не підтвердивши їх передачу Україні.

Контекст

Напередодні зустрічі лідерів німецьке видання Bild повідомило, що уряд Німеччини має намір виділити мільйони євро на підтримку української збройової промисловості для самостійної розробки та серійного виробництва крилатих ракет із дальністю до 2500 кілометрів.

Як зазначило видання, Україна вже тестує подібні ракети та використовувала деякі з них для ударів по військових обʼєктах росії на відстані понад 400 км від лінії фронту.

Через регулярні російські атаки на українські оборонні підприємства Берлін також розглядає можливість постачання додаткових систем протиповітряної оборони Iris-T. Але нові постачання ППО, окрім уже обіцяних, не очікуються до кінця 2020-х років.

Цього тижня Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США скасували обмеження на використання західної далекобійної зброї, але згодом уточнив, що йдеться про дозвіл від листопада 2024 року.