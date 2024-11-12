Українські розробники системи, яка виявляє вогневі позиції артилерії, залучили $450 000 – Федоров

Завдяки Brave1 розробники акустичної системи Vidar Systems, що виявляє вогневі позиції артилерії та мінометів, залучили $450 000 від ангельських інвесторів та венчурного фонду із Чехії Presto Ventures. Про це 12 листопада повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Деталі
- Знайомство із венчурним фондом відбулося на Іnvest Demo Day, який організував Brave1. Оборонний кластер постійно презентує інвесторам українські defense tech компанії та допомагає розібратися, як влаштований ринок, зазначив Федоров.
- За його словами, завдяки Brave1 інвестори знаходять перспективні технології, у які їм цікаво вкладати кошти, а топові розробки отримують фінансування.
- Однією з таких стала Vidar Systems. Розробники планують витратити $450 000 на розширення команди та масштабування продукту, щоб його було ще зручніше використовувати в бойових умовах.
Контекст
У 2024 році на українській мапі венчурних інвестицій з’явилися чотири нових фонди: Douple Tab Investments, Resist, Uklon Nezlamni та Koryos. Майже всі вони інвестують у military чи defence tech. «Старі» ж цивільні фонди дедалі більше замислюються про військову вертикаль. Водночас у найбільшого акселератора України, державного Brave1, на розгляді уже 2000 проєктів, які шукають потенційних інвесторів. Як влаштований defence tech ринок, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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