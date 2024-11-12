Українські розробники системи, яка виявляє вогневі позиції артилерії, залучили $450 000 – Федоров

Завдяки Brave1 розробники акустичної системи Vidar Systems, що виявляє вогневі позиції артилерії та мінометів, залучили $450 000 від ангельських інвесторів та венчурного фонду із Чехії Presto Ventures. Про це 12 листопада повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

Знайомство із венчурним фондом відбулося на Іnvest Demo Day, який організував Brave1. Оборонний кластер постійно презентує інвесторам українські defense tech компанії та допомагає розібратися, як влаштований ринок, зазначив Федоров.

За його словами, завдяки Brave1 інвестори знаходять перспективні технології, у які їм цікаво вкладати кошти, а топові розробки отримують фінансування.

Однією з таких стала Vidar Systems. Розробники планують витратити $450 000 на розширення команди та масштабування продукту, щоб його було ще зручніше використовувати в бойових умовах.

Контекст

У 2024 році на українській мапі венчурних інвестицій з’явилися чотири нових фонди: Douple Tab Investments, Resist, Uklon Nezlamni та Koryos. Майже всі вони інвестують у military чи defence tech. «Старі» ж цивільні фонди дедалі більше замислюються про військову вертикаль. Водночас у найбільшого акселератора України, державного Brave1, на розгляді уже 2000 проєктів, які шукають потенційних інвесторів. Як влаштований defence tech ринок, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.