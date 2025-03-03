До кінця року уряд може виключити з реєстру 15 індустріальних парків – Мінекономіки

До кінця 2025-го року кількість індустріальних парків в Україні може скоротитись щонайменше на 19, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine з посиланням слова заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва. На початок березня в Україні зареєстровано 98 індустріальних парків.

Деталі

21 лютого Кабмін ухвалив рішення про виключення із реєстру індустріальних парків перших чотирьох об’єктів: «Перший еко-індустріальний парк» (Івано-Франківська область, створений у 2013 році); «СІГМА Парк Яричів» (Львівська область, створений у 2017 році); «Rivne industrial park» (Рівненська область, створений у 2020 році); «Малин-Захід» (Житомирська область, створений у 2021 році).

До кінця року з реєстру можуть виключити ще 15 парків, повідомив Forbes Ukraine заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. Це парки, у яких понад два роки відсутні учасники та не проводиться жодної діяльності.

«Парки створюються не для того, щоб лишатися «полями», – зазначив Кіндратів.

За його словами, на початок березня 98 українських індустріальних парків сумарно займають площу 3070 га.

Контекст

У січні 2025-го в Україні зареєстрували 100-тий індустріальний парк.

Торік в Україні запустили 31 ІП – рекордну кількість за час війни, за даними Мінекономіки. У 2022 році до реєстру було включено 8 парків, у 2023 році — 13 парків.

На березень 2025-го відсоток переробної промисловості у ВВП України складає 10,3%, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку. Завдяки розвитку моделі ІП за десять Україна здатна подвоїти цей показник, розраховувють в Міністерстві економіки.

За даними міністерства, 1 га індустріального парку створює до 50 нових робочих місць, а кожна гривня державних інвестицій у їхній розвиток забезпечує до 5–6 грн приватних вкладень. При цьому кожен долар приватних інвестицій в індустріальний парк генерує додаткових $19 податків та платежів протягом наступних пʼяти років.