DOGE заявив про скорочення витрат уряду США на $1 млрд. Як далеко може зайти команда Ілона Маска

За три тижні роботи Департамент ефективності уряду (DOGE), створений президентом США Дональдом Трампом та очолюваний Ілоном Маском, відзвітував про скорочення державних витрат на понад $1 млрд. Проте кардинальні рішення з економії викликали юридичні суперечки, політичний опір та критику з боку експертів, пише WSJ 9 лютого. Що далі?

Деталі

Команда DOGE заявила, що виявила та скоротила понад $1 млрд витрат, головним чином у програмах, пов’язаних із рівністю, різноманітністю та інклюзією. Однак Ілон Маск має значно масштабніші плани. Його мета – скорочення витрат уряду на $2 трлн.

DOGE вже отримав доступ до системи контрактів і виплат за Medicare і Medicaid та планує зайнятися їхньою перевіркою. За словами Маска, наступними перевірятимуть Міністерство освіти та військові витрати.

і та планує зайнятися їхньою перевіркою. За словами Маска, наступними перевірятимуть Міністерство освіти та військові витрати. Спроби DOGE різко скоротити бюджет викликали хвилю критики та юридичний спротив. Частина витрат, які намагається переглянути команда Маска, була затверджена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом. Через це юристи та конгресмени-демократи заявили, що такі дії можуть бути незаконними.

Уже зараз відбуваються судові процеси: зокрема, федеральний суд тимчасово заблокував доступ DOGE до фінансової системи Мінфіну та призупинив спроби департаменту ліквідувати USAID.

DOGE зосереджується на політично зручних скороченнях, а не на реальних проблемах держфінансів, вважають критики Маска. Експерти звертають увагу, що витрати на федеральний апарат – лише невелика частка бюджету США, і боротьба з неефективністю має бути спрямована на інші сфери.

Найбільші проблеми існують у системі державних контрактів. За даними Управління урядової підзвітності (GAO), лише у програмах Medicare та Medicaid у 2023 році було зафіксовано понад $100 млрд у вигляді неправомірних виплат.

Замість скорочення програм соціальної підтримки, DOGE мав би зосередитися на надмірних військових витратах і шахрайстві у сфері держзакупівель, вважають громадські організації.

Скорочення, оголошені DOGE, уже мають наслідки. Зокрема, департамент обмежив адміністративні витрати Національного інституту здоров’я (NIH), що, за прогнозами, заощадить $4 млрд на рік. Проте науковці попереджають, що це рішення загрожує фінансуванню лабораторій і може сповільнити дослідження в галузі медицини.

Контекст

Федеральний бюджет США на 2025 рік становить близько $7 трлн. Із цієї суми $1,6 трлн підуть на виплати із соціального забезпечення, $910 млрд виділять на Medicare, а ще $812 млрд спрямують на Medicaid і субсидії для ринку охорони здоровʼя. Крім того, серед найбільших видаткових статей – понад $850 млрд на оборону, $950 млрд на виплати відсотків за держборгом і приблизно $1 трлн на освіту, житло, транспорт та інші програми.

DOGE, був створений для виявлення та усунення того, що адміністрація Трампа вважає марнотратством державних витрат.

Ілон Маск взяв працювати у DOGE людей без досвіду. Тепер у них є доступ до секретної інформації. Журналу WIRED вдалося ідентифікувати цих шістьох людей.

Шестеро чоловіків віком від 19 до 24 років без досвіду роботи в держструктурах мають туманні посади у DOGE, а щонайменше один з них працює на волонтерських засадах. Йдеться про Акаша Боббу, Едварда Корістина, Люка Фарітора, Готьє Коула Кілліана, Гевіна Клігера та Ітана Шаотрана. У них є доступ до секретних даних про американців і американські бізнеси.

За даними NBC News, співробітники DOGE намагалися отримати доступ до секретних систем USAID, а тих, хто перешкоджав цьому, згодом відправили у відпустку..