Двох посадовців USAID відсторонили від роботи через відмову передати доступ до секретних даних комісії Маска – NBC News

Директора служби безпеки USAID Джона Вурхіса та його заступника Брайана Макгілла відправили у відставку після того, як вони відмовили співробітникам DOGE Ілона Маска в доступі до захищених систем агентства. Про це 3 лютого пише NBC News з посиланням на джерела. Зазначається, що ці дані містили персональні справи співробітників і засекречену інформацію.

Деталі

Попри опір керівників служби безпеки, команда DOGE все ж отримала доступ до систем, пригрозивши викликом маршалів США. Яку саме інформацію вони змогли переглянути, поки невідомо.

все ж отримала доступ до систем, пригрозивши викликом маршалів США. Яку саме інформацію вони змогли переглянути, поки невідомо. Ілон Маск у соцмережі X звинуватив USAID у корупції та закликав до його закриття. Дональд Трамп публічно підтримав Маска, назвавши агентство «осередком радикальних божевільних».

Демократи в Сенаті вже висловили занепокоєння щодо безпеки даних. Сенатор Джин Шахін назвала дії DOGE безпрецедентними та вимагала пояснень щодо можливих наслідків для національної безпеки.

Адміністрація Трампа розглядає можливість передачі USAID під контроль Держдепартаменту, що може порушити закон про заснування агентства, пише NBC News.

Контекст

20 січня президент Дональд Трамп ухвалив рішення заморозити фінансування США на 90 днів. Цей крок має дати адміністрації час на перегляд тисяч гуманітарних, розвивальних та безпекових програм.

Державний секретар США Марко Рубіо вже поновив екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю й Єгипту. 28 січня він погодив тимчасове продовження фінансування гуманітарних програм, які забезпечують життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування та житло.

Попри це, багато гуманітарних організацій досі залишаються в невизначеності щодо того, чи зможуть вони продовжувати свою діяльність.

США зупинили всю невійськову допомогу Україні, яка йшла через USAID. Forbes Ukraine дослідив, що Агентство робило в Україні, які сфери та галузі залежать найбільше від американських грошей і чому для України можуть зробити виняток. Детальніше читайте – тут.

29 січня президент Володимир Зеленський доручив використати внутрішні ресурси та обговорити з європейськими партнерами альтернативне фінансування критично важливих програм.

31 січня адміністрація Трампа зіткнулася з опором у спробі звільнити посадовців USAID. Керівник відділу з питань трудових відносин Ніколас Готтліб відмовився виконати розпорядження, назвавши його «незаконним». Після цього його самого відправили в адміністративну відпустку.