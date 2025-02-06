Маск поширив відео про нібито оплату USAID поїздок знаменитостей до України. ЦПД заявив, що це фейк

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони заявив про фейковість сюжету про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України, йдеться у повідомленні центру 6 лютого. Згадане відео репостив у соцмережі Х Ілон Маск.

Ключові факти

ЦПД наголошує, що на офіційних ресурсах американського видання E! News подібний сюжет відсутній.

«Відповідно, інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів», – повідомили у Центрі, додавши, що російська пропаганда активно використовує соцмережу Х для поширення власних наративів.

У ЦПД при РНБО заявили, що «поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів».

Напередодні Маск зробив репост відео про те, що USAID нібито платив знаменитостям за відвідування України. «Чи знаєте ви, що USAID витратив ваші податки на фінансування поїздок знаменитостей до України, щоб підвищити популярність Зеленського серед американців?» — сказано в дописі, який поширив мільярдер.

Фото: скріншот Х

У фейковому відео йдеться про те, що Анджеліна Джолі нібито отримала $20 млн за поїздку в Україну, Шон Пенн – $5 млн, Жан-Клод Ван Дамм – $1,5 млн, Орландо Блум – $8 млн, Бен Стіллер –$4 млн.

Стіллер вже особисто спростував цю інформацію, назвавши її брехнею з російських ЗМІ. «Свою гуманітарну поїздку в Україну я повністю профінансував самостійно. Не було фінансування від USAID і, звичайно, жодних платежів. 100% брехня», — написав він.

Контекст

USAID було створено 1961 року для надання гумдопомоги іншим країнам. Це агентство – найбільший у світі донор.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Ілон Маск стверджував, що USAID фінансувало дослідження в галузі біологічної зброї, при цьому доказів він не навів. Витрачені USAID $40 млрд у 2023 році він назвав «божевільною тратою грошей».

3 лютого Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Наступного дня Адміністрація американського президента Дональда Трампа опублікувала список «розтрат та зловживань» в Агентстві. Серед них – витрати на електричні автомобілі у В’єтнамі, фінансування туризму в Єгипті, тощо. «При президентові Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припиняється зараз», — заявили у Білому домі.

5 лютого державний секретар США Марко Рубіо, що наразі виконує обовʼязки адміністратора USAID, передав повноваження директору відділу зовнішньої допомоги Держдепартамента Піту Марокко.