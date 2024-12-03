ОПЕК+ близька до угоди про чергове відтермінування збільшення видобутку нафти

Скорочення видобутку зменшує пропозицію на ринку і стимулює ціни. Такі кроки можуть стабілізувати ринок, підтримати доходи виробників і збалансувати попит і пропозицію.

ОПЕК+ наближається до укладання угоди про відтермінування відновлення збільшення видобутку нафти на три місяці. Про це 3 грудня пише Bloomberg , посилаючись на власні джерела.

Деталі

Протягом минулого тижня картель обговорював можливість перенесення запланованого поступового збільшення постачання, яке мало початися зі зростанням видобутку на 180 000 барелів на добу в січні. Ця ініціатива викликана побоюваннями щодо можливого надлишку на ринку, що тисне на ціни на нафту.

Три місяці відтермінування є основним варіантом, і цьому ніхто не заперечує, говорять джерела Bloomberg.

Багдад, Москва та Астана не поспішають із впровадженням обмежень на постачання, тому на попередніх переговорах основна увага приділялася покращенню виконання домовленостей і додатковим скороченням як компенсації за перевищення квот.

Завершення обговорень і остаточне рішення очікуються в четвер, 5 грудня.

Контекст

У червні ОПЕК та її партнери розробили план поступового відновлення добового видобутку на рівні 2,2 млн барелів, поступово збільшуючи видобуток щомісяця. Видобуток стримували з 2022 року, щоб уникнути надлишку на ринку та підтримувати ціни. Однак через слабкий попит у Китаї та збільшення пропозиції з Америки група вже двічі відкладала старт відновлення. З липня ціна нафти марки Brent знизилася на 17% і торгується на рівні $73 за барель.

Навіть якщо ОПЕК вирішить відкласти заплановані на перший квартал збільшення, загальний видобуток продовжить зростати, кажуть аналітики. Зокрема, ОАЕ отримали дозвіл поступово нарощувати видобуток на 300 000 барелів на добу до 2025 року завдяки інвестиціям у збільшення потужностей. Представники Еміратів наголошують, що це рішення не стане предметом дискусій цього тижня, хоча один із делегатів припустив, що це питання може бути переглянуто.

Водночас розширення казахстанського нафтового родовища Тенгіз у 2025 році може створити нові виклики для балансу ринку.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп зробив енергетичну політику одним із головних пріоритетів, заявивши про намір спростити регуляторні процедури та стимулювати американських нафтовиробників до збільшення видобутку.

Основна мета цієї ініціативи – знизити ціни на пальне для споживачів у США. Втім, таке падіння вартості нафти може мати наслідки не лише для внутрішнього ринку, але й для глобальної нафтової індустрії. Які перспективи та ризики несе ця політика, читайте у матеріалі Forbes.